OVERBLIK: Dopingskandalen i Rusland

Derfor skal sagens prøves ved Den Internationale Sportsdomstol, CAS.

Udelukkelsen skyldes, at Rusland fra et laboratorie i Moskva har manipuleret med dopingdata, som blev sendt videre til Wada.

Straffen vil betyde, at Rusland som nation går glip af blandt andet sommer-OL i 2020 samt vinter-OL i 2022.

Her præsenteres en tidslinje over hele den russiske dopingskandale.

* 2014:

3. december:

I en dokumentar på den tyske tv-station ARD anklages russisk sport for gennemgribende korruption og for systematisk at dække over positive dopingprøver. Anklagerne bygger på hemmelige optagelser og vidneudsagn.

16. december:

Det Internationale Antidopingagentur (Wada) nedsætter en kommission på tre mand, der skal undersøge anklagerne. Kommissionen ledes af den tidligere Wada-chef Dick Pound.

* 2015:

9. november:

Wada offentliggør sin rapport om doping i russisk atletik. Konklusionen lyder på systematisk doping.

13. november:

Det Internationale Atletikforbund (IAAF) suspenderer Det Russiske Atletikforbund (Araf) fra al konkurrence med øjeblikkelig virkning, og så længe landet ikke lever op til de internationale antidopingregler.

* 2016:

15. februar:

Den tidligere administrerende direktør i Det Russiske Antidopingagentur (Rusada) Nikita Kamayev bliver fundet død. En uge senere kommer det frem, at han ville skrive en bog og i den afsløre sandheden om russisk doping.

12. maj:

Grigory Rodchenkov, den tidligere chef for Ruslands antidopinglaboratorie, går i eksil i USA. Han afslører, at der foregik systematisk doping i Rusland, som inkluderede mindst 15 russiske medaljevindere ved vinter-OL i Sotji i 2014. Den systematiske doping foregik i tæt samarbejde med Ruslands sportsministerium og landets efterretningstjeneste.

15. juni:

Wada offentliggør en rapport, som belaster Rusland yderligere. Rapporten beskriver i detaljer, hvordan det ikke har været muligt at gennemføre 736 dopingprøver af russiske atleter af forskellige årsager.

18. juli:

Professor Richard McLaren præsenterer sin uafhængige rapport, der tegner et billede af et omfattende dopingprogram og retter hårde anklager mod Ruslands politiske top. Wada kræver efterfølgende Rusland udelukket fra al international idræt, indtil en kulturændring er blevet gennemført.

21. juli:

Den Internationale Sportsdomstol, CAS, afviser appellen fra 68 russiske atletikudøvere. Deres udelukkelse står dermed ved magt.

9. december:

Anden del af McLaren-rapporten bliver offentliggjort. Mere end 1000 russiske atleter i mere end 30 idrætsgrene har været involveret i dopingsnyd mellem 2011 og 2015, lyder det i anden del af rapporten fra Wada.

* 2017

5. december:

IOC meddeler, at Ruslands Olympiske Komité (NOC) bliver udelukket fra at deltage ved vinter-OL i Pyeongchang. Nogle russiske atleter kan dog få lov til - hvis de opfylder en række krav - at stille op ved vinter-OL under det olympiske flag.

IOC uddeler livstidskarantæner til den tidligere russiske sportsminister Vitaly Mutko og hans daværende vicesportsminister, Yuri Nagornykh. IOC har samtidig valgt at suspendere præsidenten for Den Russiske Olympiske Komité, Alexander Zhukov, som IOC-medlem.

* 2018

25. januar:

Ruslands Olympiske Komité meddeler, at IOC har givet tilladelse til, at 169 russiske atleter kan stille op ved vinter-OL i Pyeongchang under neutralt flag.

20. september:

Wada ophæver suspenderingen af Ruslands antidopingagentur, Rusada. 9 ud af 12 bestyrelsesmedlemmer i Wada stemmer for ophævelsen. I dagene op til afstemningen har 13 landes antidopingledere opfordret Wadas bestyrelse til at fastholde suspenderingen.

28. november:

Som en del af aftalen mellem Wada og Ruslands regering skulle Rusland give Wada adgang til data fra et laboratorie i Moskva inden årets udgang. Wada mødes med russiske embedsmænd i Moskva for at aftale, hvordan Wada får adgang til informationerne fra laboratoriet.

* 2019:

17. januar:

Wada meddeler på sin hjemmeside, at det over den seneste uge er lykkes at indsamle dopingdata fra laboratoriet i Moskva. Rusland bliver ikke straffet for at have overskredet deadline for udlevering af data.

23. september:

Wada indleder en undersøgelse af "uoverensstemmelser" i udleverede dopingdata fra Rusland. Wada advarer om "de strengest mulige" sanktioner, hvis det viser sig, at der er blevet manipuleret med de udleverede data.

9. oktober:

Rusada-direktør Yuri Ganus siger til Der Spiegel, at de omstridte data, der blev sendt til Wada, var manipulerede.

26. november:

En ekspertkomité under Wada anbefaler en række straffe til Rusland.Blandt andet anbefaler udvalget, at Rusland udelukkes fra alle større sportsbegivenheder i fire år, fordi landet har set stort på antidopingregler og har manipuleret med dopingprøveresultater tidligere i 2019.

27. november:

Wada oplyser, at sanktionerne mod Rusland ikke vil resultere i, at Rusland mister sit medværtskab for fodbold-EM 2020. Årsagen er, at EM ifølge Wada ikke vurderes til at være en stor nok begivenhed til at være omfattet af de potentielle sanktioner.

9. december:

Wada udelukker Rusland fra store, internationale sportsbegivenheder i fire år. Udelukkelsen skyldes, at Rusland fra et laboratorie i Moskva har manipuleret med dopingdata, som blev sendt videre til Wada. Straffen betyder, at Rusland som nation går glip af blandt andet OL i 2020 samt vinter-OL i 2022.

19. december:

Rusada erklærer sig uenig i afgørelsen fra Wada, og sagen skal derfor behandles af Den Internationale Sportsdomstol, CAS.

Kilder: TT, The Telegraph, BJSM, Wada, Reuters, dpa, Der Spiegel og AFP.