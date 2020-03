OVERBLIK: Det siger udlandet om OL-udskydelse

- Den olympiske flamme vil være et lys for enden af tunnellen.

* Den Internationale Svømmeunion (Fina), der står til at skulle afholde VM i Japan næste sommer:

- Vi vil nu arbejde tæt sammen med arrangørerne af VM i 2021, det japanske svømmeforbund og de japanske myndigheder for at finde ud af, hvor fleksible datoerne for VM er, i tilfælde af det bliver nødvendigt, siger unionen i en udtalelse.

* Mark Cavendish, britisk professionel cykelrytter:

- Stor nyhed og den rigtige beslutning. Selvfølgelig har vi større ting at bekymre os om lige nu, men på den sportslige side skal der nok være flere nationer, der er taknemmelige for at have 12 måneder mere til at forberede sig.

* Oleg Matytsin, sportsminister i Rusland:

- Vi respekterer denne fællesbeslutning af IOC og den japanske ledelse. I svære tider er atleternes, arrangørernes, landenes repræsentanters og IOC-medlemmernes helbred det vigtigste.

* Det Internationale Fodboldforbund (Fifa):

- Fifa mener, at sportsdeltageres helbred og velbefindende altid bør have højeste prioritet, og derfor glæder vi os over IOC's beslutning, lyder det i en udtalelse fra forbundet.

* Andy Anson, administrerende direktør i Storbritanniens olympiske forbund:

- Det er med stor ærgrelse, at vi accepterer denne udskydelse, men det er den eneste beslutning, vi kan støtte, i lyset af den påvirkning Covid-19 har på vores nation, vores samfund og vores familier.

* Det internationale atletikforbund, World Athletics:

- Det er, hvad udøverne ønsker, og vi mener, at denne beslutning vil give atleter, officials og frivillige ro og tryghed i disse hidtil usete og utrygge tider.

World Athletics har kontaktet arrangørerne af næste sommers atletik-VM i amerikanske Eugene med henblik på at få det flyttet, lyder det.

* Sander Sagosen, norsk håndboldprofil:

- Det er specielle tider i verden, helt surrealistisk og vildt. Idræt og OL er bare en lille ting i det store hele, men jeg synes, det er helt rigtigt, at det udsættes.

- OL er en dråbe i havet, så længe så mange mennesker mister livet rundt om i verden.

Kilde: Reuters, NTB.