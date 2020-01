OVERBLIK: Det siger spillerne om Wozniackis karriere

Her kan du få et overblik over nogle af kommentarer, der har været i løbet af turneringen.

* Serena Williams, veninde og 23-dobbelt grand slam-vinder. Har vundet ti opgør mod Wozniacki og tabt ét:

- Hun har et fantastisk eftermæle. Grand slam-vinder, nummer ét i verden, en af de bedste spillere på touren. Det er overhovedet ikke let at gøre. Hun er også en person, der er fantastisk uden for banen. Så det bliver et stort tab for kvindetennis, især for mig.

* Maria Sharapova, mangeårig rival og 5-dobbelt grand slam-vinder. Har vundet syv opgør mod Wozniacki og tabt fire:

- Hun har haft en fantastisk karriere. Jeg synes, at det er flot, at hun er gået igennem en hel periode mellem de to sæsoner bare for at spille to turneringer mere. Det er en flot indsats, for perioden mellem sæsonerne er ikke let, så det beundrer jeg hende for. Hun har gjort det godt, og hun har altid været en udfordrende modstander for mig.

* Petra Kvitova, dobbelt Wimbledon-mester. Har vundet otte opgør mod Wozniacki og tabt seks:

- Jeg er gode venner med Caro. Vi er omkring den samme alder. Ja, det vil helt sikkert blive mærkeligt ikke at se hende til turneringerne og på banen. Hun ser meget glad ud, så jeg håber, at hun også kommer til at være glad uden for banen.

* Venus Williams, syvdobbelt grand slam-vinder. Har vundet syv kampe mod Wozniacki og tabt en:

- Hun vil blive husket for sit fodarbejde og sin evne til både at spille defensivt og offensivt. Vi har spillet mange gode kampe.

* Karolína Plísková, nummer to i verden og tidligere verdensetter. Har tabt seks gange mod Wozniack og vundet fire gange:

- Jeg er sikker på, at hun vil blive savnet. Hun er en fantastisk person og også en fantastisk spiller.

- Hun (Wozniacki, red.) har spillet rigtig god tennis. Til træning har hun altid gjort sit bedste og altid til kampene. Det var altid gode kampe mod hende, som også var meget sjove, fordi hun kan være sjov både på og uden for banen.

- Det er trist for mig, at hun ikke skal spille mere. Men jeg er sikker på, at hun ved, hvad hun gør. Jeg ønsker hende kun det bedste.

* Simona Halep, dobbelt grand slam-vinder. Har tabt fem opgør mod Wozniacki og vundet to. Tabte til Wozniacki i Australian Open-finalen i 2018:

- Det (finalen, red.) har altid været et godt minde for mig.

- Jeg har altid sagt, at den kamp gav mig troen på, at jeg en dag kunne vinde en grand slam.

- Vi er blevet vant til at se hende hver dag til turneringer på touren. Hun vil blive savnet, og jeg er sikker på, at der venter hende mange gode ting.