OVERBLIK: Det siger dansk sport om OL-udskydelsen

Her kan du få et overblik over, hvordan nogle af aktørerne i dansk sport har reageret på udskydelserne.

* Sejler Anne-Marie Rindom:

- Jeg synes helt klart, at det er den rigtige beslutning at tage. Det er rigtig godt for atleterne, fordi der ikke er nogen, der presses til at skulle træne sindssygt hårdt i den her tid.

- Nu udskydes OL, og så kan man få lidt mere ro på og gøre, som myndighederne anbefaler i den her periode, da man ikke skal træne hårdt, så man kan overholde alle de regler, sundhedsvæsenet har pålagt os.

* Formand i Danmarks Idrætsforbund (DIF) Niels Nygaard:

- Jeg er tilfreds med, at beslutningen nu er truffet, så vi kan komme i gang med at planlægge efter den nye situation. Nu har vi fået klarhed over, at det ikke bliver denne sommer, hvilket også ville have været uforsvarligt.

* Direktør i Team Danmark Lone Hansen:

- Vi har et stort ansvar for at passe godt på vores atleter lige nu. De er naturligvis frustrerede over deres situation, hvor alt lige nu er vendt på hovedet, og alle planer skal gentænkes.

- Her venter et kæmpe arbejde i de kommende uger og måneder, siger hun i en pressemeddelelse.

For Team Danmark betyder udskydelsen også, at organisationen skal på pengejagt.

- Mange af vores midler fra vores kommercielle partnere er allerede brugt på direkte støtte til atleterne, træningslejre og forberedelse. Nu skal atleterne til at forberede sig til OL i endnu et års tid, og det kræver ressourcer.

- Derfor er det økonomiske område et af dem, som vi først kaster os over, og det er selvsagt ikke nemt i en krisetid.

* Kulturminister Joy Mogensen (S):

- Det er en rigtig stor beslutning, som jeg tror bliver mødt med stor sorg hos mange, der har glædet sig og trænet op til det, men af hensyn til atleternes og tilskuernes sikkerhed og sundhed, så synes jeg, at det var rigtigt at gøre.

* Svømmer Jeanette Ottesen:

- Det giver mig et års mere forberedelse, et år til at komme i bedre form, og til at blive endnu stærkere og endnu hurtigere, siger hun til Politiken.

- Jeg har kun været i gang i halvandet år, efter at have født et barn, og det er ikke lang tid at træne sig op mod et OL, så at jeg får et helt år mere er en kæmpe fordel for mig. Det bliver rigtig, rigtig fedt.

* Parabordtennisspiller Peter Rosenmeier:

- Det er rart, at der er en afklaring. Det her limbo, vi har stået i de seneste to-tre uger, har været underligt at agere i, siger han i et interview med Danmarks Idrætsforbund (DIF).

- Jeg synes, det er den helt rigtige beslutning set med atlet-briller, fordi det ellers ville være umuligt at gøre fair for alle.

- Nu var jeg selv kvalificeret, men det er der jo mange af mine kolleger, der ikke er, og det er mange års arbejde, der bliver kørt i graven på grund af det her (udbruddet af coronavirus, red.), fordi det lige falder i nogle meget uheldige måneder set med sportslige briller.

* Skeetskytte Jesper Hansen:

- Jeg havde planlagt, at jeg skulle toppe ved OL, så det er da en lidt kold tyrker at få. Men med de træningsforberedelser, vi har haft lige nu, var der ingen tvivl om, at OL ville blive udsat, så jeg er fortrøstningsfuld.

- Der er ikke noget i vejen for, at jeg næste år kan forberede mig på samme måde, som jeg havde tænkt mig i år. Indkøringsfasen frem mod OL skulle begynde nu her, efter at alle grundsten er lagt. Så jeg er ikke synderlig ramt af, at OL er udskudt.