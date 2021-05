OVERBLIK: De fem danske pladser i europæisk fodbold

Mesteren Brøndby og pokalvinderen Randers FC er sikre på at deltage i et gruppespil i efteråret, men skal på banen have afgjort i hvilken turnering, det bliver.

FC Midtjylland, FC København og AGF har lidt mere arbejde foran sig. Få overblikket her.

*Brøndby

Det nykårede danske mesterhold træder ind i Champions Leagues playoffrunde som useedet.

Her venter to kampe mod et seedet mesterhold om en plads i Champions League-gruppespillet. Det kan for eksempel blive Red Bull Salzburg, Dinamo Zagreb, Olympiakos eller Slavia Prag.

Taber Brøndby samlet, deltager holdet i stedet i Europa League-gruppespillet i efteråret.

Der er lodtrækning til Champions Leagues playoffrunde 2. august, og kampene afvikles 17./18. august og 24./25. august.

*FC Midtjylland

FC Midtjylland træder som dansk toer ind i Champions Leagues anden kvalifikationsrunde for ikke-mesterhold som useedet.

Her venter enten Celtic, Sparta Prag eller PSV.

FCM skal vinde i alt tre dobbeltopgør i træk for at få adgang til Champions Leagues gruppespil, men kan også nå et gruppespil ad andre veje.

Vinder FCM sit første opgør i Champions League-kvalifikationen, er holdet sikret et Europa League-gruppespil i tilfælde af et senere nederlag.

Taber FCM sit første opgør i Champions League-kvalifikationen, bliver holdet overført til Europa League-kvalifikationen, hvor der er yderligere to runder til et gruppespil.

Taber FCM sine første to dobbeltopgør i Champions League- og Europa League-kvalifikationen, bliver holdet overført til playoffrunden i den nye Uefa-turnering, Conference League.

Der er lodtrækning til Champions Leagues anden kvalifikationsrunde 16. juni, og kampene afvikles 20./21. juli og 27./28. juli.

*Randers

Som dansk pokalvinder træder Randers ind i Europa Leagues playoffrunde som useedet.

Her venter et dobbeltopgør mod et seedet hold om en plads i Europa Leagues gruppespil. Det kan for eksempel være Galatasaray, Malmö FF eller Rapid Wien.

Hvis Randers FC taber dobbeltopgøret, deltager holdet i efteråret i stedet i gruppespillet i Conference League.

Der er lodtrækning til Europa Leagues playoffrunde 2. august, og kampene afvikles den 19. og 26. august.

*FC København

FC København træder ind i Conference Leagues anden kvalifikationsrunde og skal i alt vinde tre dobbeltopgør for at komme i gruppespillet.

FCK er på baggrund af sine tidligere bedrifter i Europa sikker på at være seedet hele vejen til gruppespillet.

De kan i første omgang møde for eksempel Elfsborg, Slask Wroclaw eller Aris Thessaloniki.

Der er lodtrækning til Conference Leagues anden kvalifikationsrunde 16. juni, og kampene afvikles 22. og 29. juli.

*AGF

AGF træder ind i Conference Leagues anden kvalifikationsrunde og skal vinde i alt tre dobbeltopgør for at komme i gruppespillet.

AGF er seedet i første runde og kan møde for eksempel Häcken, Dynamo Brest eller NSI Runavik.

Der er lodtrækning til Conference Leagues anden kvalifikationsrunde 16. juni, og kampene afvikles 22. og 29. juli.