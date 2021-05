OVERBLIK: De fem danske pladser i Uefas turneringer

Mesteren Brøndby IF og pokalvinderen Randers FC er sikre på at deltage i et gruppespil i efteråret, men skal på banen have afgjort i hvilken turnering, det bliver.

Efter mandagens sidste spillerunde i 3F Superligaen er fire af de fem danske deltagere i næste sæsons europæiske turneringer under Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) fundet.

FC Midtjylland og FC København samt vinderen af fredagens playoffkamp mellem AGF og AaB har lidt mere arbejde foran sig. Få overblikket her.

*Brøndby IF

Det nykårede danske mesterhold træder ind i Champions Leagues playoffrunde som useedet. Her venter to kampe mod et seedet mesterhold om en plads i Champions League-gruppespillet.

Taber Brøndby samlet, deltager holdet i stedet i Europa League-gruppespillet i efteråret.

Der er lodtrækning til Champions Leagues playoffrunde 2. august, og kampene afvikles 17/18. august og 24/25. august.

*FC Midtjylland

FC Midtjylland træder som dansk toer ind i Champions Leagues anden kvalifikationsrunde for ikke-mesterhold som useedet.

FCM skal vinde i alt tre dobbeltopgør i træk for at få adgang til Champions Leagues gruppespil, men kan også nå et gruppespil ad andre veje.

Vinder FCM sit første opgør i Champions League-kvalifikationen, er holdet sikret et Europa League-gruppespil i tilfælde af et senere nederlag.

Taber FCM sit første opgør i Champions League-kvalifikationen, bliver holdet overført til Europa League-kvalifikationen, hvor der er yderligere to runder til et gruppespil.

Taber FCM sine første to dobbeltopgør i Champions League- og Europa League-kvalifikationen, bliver holdet overført til playoffrunden i den nye Uefa-turnering, Conference League.

Der er lodtrækning til Champions Leagues anden kvalifikationsrunde 16. juni, og kampene afvikles 20/21. juli og 27/28. juli.

*Randers FC

Som dansk pokalvinder træder Randers FC ind i Europa Leagues playoff-runde som useedet. Her venter et dobbeltopgør mod et seedet hold om en plads i Europa Leagues gruppespil.

Hvis Randers FC taber dobbeltopgøret, deltager holdet i efteråret i stedet i gruppespillet i Uefas nye turnering, Conference League.

Der er lodtrækning til Europa Leagues playoff-runde den 2. august, og kampene afvikles den 19. og 26. august.

*FC København

FC København træder ind i Conference Leagues anden kvalifikationsrunde og skal i alt vinde tre dobbeltopgør for at komme i gruppespillet.

FCK er på baggrund af sine tidligere bedrifter i Europa sikker på at være seedet hele vejen til gruppespillet.

Der er lodtrækning til Conference Leagues anden kvalifikationsrunde den 16. juni, og kampene afvikles den 22. og 29. juli.

*AGF/AaB

AGF og AaB spiller fredag om den femte og sidste danske plads i de europæiske turnering i ét opgør i Aarhus.

Vinderen af det opgør træder ind i Conference Leagues anden kvalifikationsrunde og skal vinde i alt tre dobbeltopgør for at komme i gruppespillet.

Der er lodtrækning til Conference Leagues anden kvalifikationsrunde den 16. juni, og kampene afvikles den 22. og 29. juli.