OVERBLIK: Datobøvl kan flytte dansk Tour-start til 2022

Og hvorfor så det?

Nu var det ellers lykkedes at finde et kompromis mellem Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa) og Tour-arrangøren ASO i forhold til kommercielle aftaler, så det kunne lade sig gøre både at huse fire EM-kampe i fodbold i den udsatte EM-slutrunde og Tour-starten indenfor kort tid næste sommer.

Men måneders tovtrækkeri, møder, kalendergymnastik og kompromiser i den forbindelse kan vise sig relativt ligegyldige efter en udmelding fra Den Internationale Olympiske Komité (IOC).

IOC vil ikke flytte landevejsløbet i cykling fra starten af det udsatte OL i Tokyo til slutningen af OL, og derfor vil OL-cykelløbet kollidere med de sidste etaper af Tour de France, og verdens bedste ryttere kan ikke være begge steder.

Kalenderknas kan altså føre til, at Tour-starten i Danmark må udskydes et år.

Sådan ser aftalerne ud lige nu for sportssommeren 2021:

* Tour de France begynder 2. juli, der køres tre etaper i Danmark (2., 3. og 4. juli). Touren slutter 25. juli.

* OL i Tokyo afvikles fra 23. juli til 8. august. OL-landevejsløbet køres i Japan, inden Tour de France er slut. IOC vil ikke flytte OL-cykelløbet.

* Tour-arrangøren ASO ønsker derfor at fremrykke Tour de France en uge, så Touren begynder 25. juni med etaper i Danmark 25., 26. og 27. juni. Så Touren er slut, inden OL begynder.

* Problemet i Danmark er, at København i de dage er klædt ud til EM-fodboldfest. Der spilles fire EM-kampe i Danmark. Danmarks tre indledende kampe (12., 17. og 21. juni) samt en ottendedelsfinale 28. juni.

* Fremrykkes Tour-starten en uge, vil Touren og EM ønske at fylde gader og stræder med fans og kommercielle events og så videre på samme tid op til den sidste EM-kamp i København.

* Det er skidt for alle, og når Danmark ikke vil huse Tour-starten en uge tidligere end aftalt, ønsker ASO at flytte Tour-starten 2021 til Bretagne.

* Frank Jensen kalder det realistisk, at Tour-starten 2021 i Danmark derfor ikke bliver til noget.

* Han slår dog fast, at Danmark og København skal være vært for Tour-starten på et tidspunkt, og at Danmark kun går med til at flytte Tour-starten til 2022, hvis økonomien hænger sammen, og hvis alle danske start- og målbyer nikker ja. Frank Jensen forventer desuden, at ASO bidrager til de ekstra omkostninger.

Kilder: DR, TV2, ASO, Uefa, Ritzau