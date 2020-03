OVERBLIK: Coronavirus påvirker Superligaen

Her kan du få et overblik over, hvilke klubber der er ramt eller har taget forholdsregler.

* Brøndby.

Vestegnsklubbens skadede forsvarsspiller Joel Kabongo blev tidligere på ugen sat i karantæne i 14 dage, fordi han havde været i nærkontakt med coronasmittede Thomas Kahlenberg på tribunen på Brøndby Stadion under søndagens superligakamp mod Lyngby. Det samme er blandt andre administrerende direktør i Brøndby Ole Palmå og assistenttræner Martin Retov. Hverken Kabongo, Palmå eller Retov er konstateret smittet.

* Lyngby.

Tre Lyngby-spillere blev tidligere på ugen sat i karantæne i 14 dage, fordi de også havde været i nærkontakt med Thomas Kahlenberg i forbindelse med kampen mellem Brøndby og Lyngby. Det drejer sig om Patrick Da Silva, Martin Ørnskov og Kasper Jørgensen. Ingen af de tre spillere er konstateret smittet.

* FC Midtjylland.

Den midtjyske klub har valgt at skærme spillerne mod potentiel smitte ved at sørge for, at spillerne ikke giver fysiske interviews med journalister op til søndagens kamp mod Randers. Derudover har hverken journalister eller fans adgang til huset i Ikast, hvor spillere og stab har deres daglige gang.

Efter kampen søndag giver Midtjylland-spillerne interviews, men det foregår med en afstand på to meter fra journalisterne.

Desuden er tiden med midtjyderne forkortet til få minutter, lyder det fra Midtjylland.

* AGF.

AGF har taget samme forholdsregler som FC Midtjylland. Ingen fysiske interviews med journalister. Spillerne spiser også frokost alene, og de vil ikke stille op til selfies med fans, når spillerbussen ankommer til kampen mod Silkeborg mandag aften, lyder det fra den aarhusianske klub.

* Sønderjyske.

Sønderjyske møder søndag OB på hjemmebane, og klubbens spillere og stab er blevet bedt om at afholde sig fra fysisk kontakt med andre end kampens aktører. Det bliver altså ikke muligt som fan at trykke dem i hånden, eller få en high five, selfie og autograf, skriver Sønderjyske på klubbens hjemmeside.

* FC København.

De forsvarende danske mestre meddeler på sin hjemmeside, at man i den kommende tid ikke vil kunne få autografer af eller billeder med klubbens spillere i forbindelse med træninger og kampe.

Det bliver heller ikke muligt for journalister at interviewe spillerne i forbindelse med træninger.