OVERBLIK: Coronavirus aflyser sportsbegivenheder på stribe

Torsdag meddelte cykelløbsarrangøren RCS Sport, at lørdagens endagsløb Strade Bianche ikke afvikles.

Her er et overblik over de mest markante ændringer:

* Fodbold: En række kampe i den italienske Serie A er udsat. Det samme er semifinalerne i pokalturneringen Coppa Italia. Finalen er flyttet fra 13. til 20. maj. Desuden er de to bedste rækker i Schweiz foreløbig suspenderet til 23. marts.

* Atletik: Indendørs-VM i kinesiske Nanjing 13.-15. marts er udsat til 2021.

* Formel 1: Det Kinesiske Grand Prix i Shanghai 19. april er blevet aflyst.

* Cykling: De to sidste etaper af UAE Tour blev aflyst 28. og 29. februar. Strade Bianche, der skulle være kørt 7. marts, blev torsdag aflyst. Usikkerhed om Tirreno-Adriatico med start 11. marts og Milano-Sanremo med start 21. marts.

* Badminton: German Open 3.-8. marts er blevet aflyst.

* Speedskating: VM på kortbane i Seoul, Sydkorea 13.-15. marts er blevet udsat.

* Golf: LPGA-turneringen Blue Bay 5.-8. marts i kinesiske Hainan er aflyst.

* Ishockey: Seks VM-turneringer på lavere niveau i marts og april er aflyst. Den schweiziske liga er suspenderet frem til 15. marts.

* Judo: OL-kvalifikationsstævne i Rabat, Marokko 6.-8. marts er aflyst.

Kilder: Reuters og Ritzau.