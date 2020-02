OVERBLIK: Coronavirus aflyser sportsbegivenheder på stribe

Samtidig er flere kinesiske sportsudøvere forhindret i at stille op i sportsbegivenheder i andre lande.

Det nye coronavirus, der menes at stamme fra den kinesiske by Wuhan, har betydet, at flere sportsbegivenheder - hovedsageligt i Kina - er blevet aflyst, udskudt eller flyttet.

Søndag har virusforebyggelsen også ramt den italienske Serie A, hvor tre fodboldkampe er blevet aflyst efter et udbrud i Norditalien. Det gælder blandt andet en kamp med Christian Eriksens hold Inter.

Her får du et overblik over nogle af de største begivenheder, der foreløbig er blevet aflyst eller udsat:

* Fodbold:

Tre Serie A-kampe i Norditalien søndag 23. marts er udskudt, og alle sportsbegivenheder i regionerne Veneto og Lombardiet er blevet udskudt. De udskudte opgør er Atalanta mod Sassuolo, Hellas Verona mod Cagliari og Sampdoria mod Inter med Christian Eriksen på holdet. Også flere kampe i lavere rækker er udskudt.

I Kina har det Kinesiske Fodboldforbund (CFA) udsat 2020-sæsonen. Også en række andre fodboldbegivenheder i Asien er ramt.

* Motorsport:

Det kinesiske Formel 1-grandprix i Shanghai 19. april er blevet udsat af Den Internationale Motorsportsunion (FIA) og Formel 1-ledelsen. Senere på sæsonen vil det blive besluttet, om løbet gennemføres på en anden dato.

* Badminton:

Det Internationale Badmintonforbund (BWF) udsætter World Tour-turneringen China Masters, som skulle være spillet fra 25. februar til 1. marts.

* Golf:

To LPGA-turneringer (kvindernes amerikanske golftour, red.) på henholdsvis øen Hainan og i Pattaya i Thailand er aflyst.

I Kinas PGA Tour er to kvalifikationsturneringer udskudt, mens hele turneringen også er udskudt.

På European Tour er to turneringer udskudt. Det drejer sig om Maybank Championship samt Volvo China Open i april.

* Atletik:

VM i indendørs atletik, der skulle have været afholdt i den kinesiske by Nanjing - 300 kilometer fra Wuhan - fra 13. til 15. marts, er blevet udskudt et år.

Atletikforbundet i Asien aflyste sine indendørsmesterskaber fra 12. til 13. februar i den kinesiske by Hangzhou.

* Tennis:

Det Internationale Tennisforbund (ITF) flyttede en gruppekamp i Fed Cup Asien/Oceanien Gruppe I fra 4. februar til 8. februar til Kasakhstan. Senere blev gruppekampen helt udsat, da Kasakhstan ikke ønskede at være vært. Kina, Taiwan, Indonesien, Sydkorea og Usbekistan skulle have deltaget.

* Skiløb:

Det Internationale Skiforbund (FIS) rykkede World Cup-afdelingen, der midt i februar skulle være afholdt i det kinesiske distrikt Yanqing, til Saalbach-Hinterglemm i Østrig.

* Cykling:

Den internationale Cykelunion (UCI) aflyser etapeløbet Tour of Hainan i Kina.

Løbet, som er på niveauet under de store World Tour-løb, skulle være afviklet fra 23. februar til 1. marts. UCI har dog godkendt, at løbet kan afvikles senere på året, såfremt det kan passes ind i cykelkalenderen.

* Boksning:

Et OL-kvalifikationsstævne fra 3. til 14. februar i Wuhan er blevet rykket til Jordan, hvor det bliver afviklet fra 3. til 11. marts.

Kilder: AFP, AP, UCI, FIS, CFA og BWF.