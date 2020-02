OVERBLIK: Coronavirus aflyser sportsbegivenheder på stribe

Samtidig er flere kinesiske sportsudøvere forhindret i at stille op i sportsbegivenheder i andre lande.

Det dødelige coronavirus, der menes at stamme fra den kinesiske by Wuhan, har betydet, at flere sportsbegivenheder i Kina er blevet aflyst, udskudt eller flyttet.

Her får du et overblik over, hvilke begivenheder det drejer sig om foreløbig.

* Motorsport:

Det kinesiske Formel 1-grandprix i Shanghai 19. april er blevet udsat af Den Internationale Motorsportsunion (FIA) og Formel 1-ledelsen. Senere på sæsonen vil det blive besluttet, om løbet gennemføres på en anden dato.

Det kinesiske Formel E-grandprix i byen Sanya 21. marts er blevet aflyst på grund af spredningen af virusset, skriver Formel E på sin hjemmeside.

* Badminton:

Det Internationale Badmintonforbund (BWF) udsætter World Tour-turneringen China Masters, som skulle være spillet fra 25. februar til 1. marts.

Turneringen vil forsøges afviklet i maj, men det betyder også, at pointene, som spillerne kan hente i turneringen, ikke kan nå at tælle med i kvalifikationen til sommerens OL.

Kina og Hongkong blev udelukket fra de asiatiske mesterskaber for hold fra 11. februar til 16. februar.

* Golf:

LPGA (kvindernes amerikanske golftour, red.) aflyser turneringen Blue Bay, som var planlagt til 5.-8. marts på øen Hainan.

LPGA aflyser også turneringen Honda LPGA Thailand i Pattaya fra 20. februar til 23. februar samt turneringen HSBC Women's World Championship i Singapore fra 27. februar til 1. marts.

I Kinas PGA Tour er to kvalifikationsturneringer udskudt, mens hele turneringen er udskudt i to måneder. Det betyder, at antallet af turneringer er reduceret fra 14 til 10.

På European Tour er to turneringer udskudt. Det drejer sig om Maybank Championship fra 16. april til 19. april samt Volvo China Open fra 23. april til 26. april.

* Snooker:

Den store snookerturnering China Open, der skulle spilles fra 30. marts til 5. april i Beijing bliver udskudt.

* Svømning:

Det Internationale Svømmeforbund aflyser afdelingen af Diving World Series, som var planlagt til at løbe af stablen 7.-9. marts i Beijing.

* Fodbold:

Det Kinesiske Fodboldforbund (CFA) udsætter 2020-sæsonen. Den vil således blive udskudt på "alle niveauer og gældende for alle typer fodbold overalt i landet", udtaler CFA.

Den bedste kinesiske liga, Den Kinesiske Superliga (CSL), skulle ifølge planen være sparket i gang 22. februar.

Det Asiatiske Fodboldforbund (AFC) ændrer rækkefølgen på de hjemmekampe, som kinesiske klubber skal spille i gruppespillet i Asiens Champions League.

Foreløbig drejer det sig om hjemmekampene i de tre første spillerunder for de fire kinesiske klubber i turneringen.

En kvalifikationsturnering til kvindernes fodboldturnering ved OL i Tokyo 2020 mellem Kina, Thailand og Australien, der skulle være afviklet fra 3. til 9. februar i Wuhan, blev rykket til Sydney.

Vietnam har forbudt sportsbegivenheder i februar, hvilket rammer den asiatiske klubturnering AFC Cup, hvor klubberne Ho Chi Minh City og Than Quang Ninh i stedet for at have hjemmebane spiller på udebane i februar.

* Atletik:

VM i indendørs atletik, der skulle have været afholdt i den kinesiske by Nanjing - 300 kilometer fra Wuhan - fra 13. til 15. marts, er blevet udskudt et år.

Atletikforbundet i Asien aflyste sine indendørsmesterskaber fra 12. til 13. februar i den kinesiske by Hangzhou.

* Tennis:

Det Internationale Tennisforbund (ITF) flyttede i første omgang en gruppekamp i Fed Cup Asien/Oceanien Gruppe I fra 4. februar til 8. februar til Kasakhstan. Senere blev gruppekampen helt udsat, da Kasakhstan ikke ønskede at være vært. Kina, Taiwan, Indonesien, Sydkorea og Usbekistan skulle have deltaget.

* Skiløb:

Det Internationale Skiforbund (FIS) rykkede World Cup-afdelingen, der midt i februar skulle være afholdt i det kinesiske distrikt Yanqing, til Saalbach-Hinterglemm i Østrig.

* Cykling:

Den internationale Cykelunion (UCI) aflyser etapeløbet Tour of Hainan i Kina.

Løbet, som er på niveauet under de store World Tour-løb, skulle være afviklet fra 23. februar til 1. marts. UCI har dog godkendt, at løbet kan afvikles senere på året, såfremt det kan passes ind i cykelkalenderen.

* Boksning:

Et OL-kvalifikationsstævne fra 3. til 14. februar i Wuhan er blevet rykket til Jordan, hvor det bliver afviklet fra 3. til 11. marts.

* Basketball:

En kvalifikationsturnering til kvindernes basketballturnering ved OL i Tokyo 2020 er flyttet fra Kina til Serbien.

I Fiba Asia Cup 2021 er tre kvalifikationskampe i slutningen af februar udsat. Kampene skulle være spillet i Japan, Filippinerne og Kina.

Hockey:

Kampene mellem Kina og Australien i Hockey Pro League 14. marts og 15 marts i Ghanzhou er aflyst.

Kilder: AFP, AP, UCI, FIS, AFC og CFA, BWF.