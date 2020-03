OVERBLIK: Coronavirus aflyser og udsætter sportsbegivenheder

* Mændenes U21-EM og kvindernes EM flyttes fra de planlagte datoer i 2021. Nye datoer er endnu ikke meldt ud.

* Champions League og Europa League er på pause.

* Samtlige klub- og landskampe på kvindesiden i Europa er på pause.

* Superligaen, 1. og 2. division i Danmark er suspenderet på ubestemt tid.

* Herrelandsholdets kampe 27. marts mod Færøerne og 31. marts mod England er aflyst. To testkampe i juni mod Norge og Sverige ventes aflyst.

* U21-landsholdets EM-kvalifikationskamp i Rumænien 31. marts er udskudt.

* Premier League i England er suspenderet til 3. april.

* Bundesligaen i Tyskland er suspenderet til 3. april. Udskydelsen ventes forlænget.

* Primera Division i Spanien har aflyst kampe i resten af marts. Pokalfinalen mellem Real Sociedad og Athletic Bilbao er udsat på ubestemt tid.

* I Italien er alle kampe suspenderet til 3. april.

* De to bedste franske fodboldrækker er afbrudt på ubestemt tid. Pokalfinalen mellem PSG og Lyon er udsat.

* De fleste øvrige europæiske ligaer er suspenderet.

* Mange ligaer, kontinentale klubturneringer og kvalifikationskampe til VM er suspenderet verden over. Blandt andet er Copa America skubbet fra 2020 til 2021.

Håndbold:

* Alle europæiske klub- og landskampe er sat på pause indtil 12. april.

* Danmarks to herrelandskampe mod Japan - planlagt 18. og 19. april - er aflyst.

* Danmarks to kvindelandskampe mod Brasilien - planlagt 28. og 29. marts - er aflyst.

* Dansk Håndbold Forbund (DHF) har afsluttet sæsonen for alle rækker undtagen ligaerne og 1. division.

* Det afgørende finalestævne i pokalturneringen, Final 4, er flyttet fra marts til maj.

* Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har udsat OL-kvalifikationen til juni.

Motor- og bilsport:

* Sæsonens fire første Formel 1-grandprixer er aflyst eller udskudt på ubestemt tid. Det drejer sig om grandprixer i Australien, Bahrain, Vietnam og Kina. Der køres tidligst Formel 1 i maj.

* Formel 1 har fremrykket den traditionelle sommerpause til marts og april for at frigøre mere plads i kalenderen senere på året.

* 24-timers-racerløbet Le Mans er udskudt fra 13.-14. juni til 19.-20. september.

* Sæsonstarten i den danske speedwayliga 22. april er udskudt.

Ishockey:

* Slutspillet i Metal Ligaen er aflyst, og sæsonen er slut.

* I mange andre lande er ligaerne også afblæst og afsluttet.

* Den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, er suspenderet på ubestemt tid.

* I den russisk baserede liga KHL er slutspillet suspenderet til 10. april.

* Kvindernes A-VM fra 31. marts til 10. april i Canada er aflyst.

* På et møde 17. marts lykkedes det ikke at komme frem til at afklaring i forhold til, om A-VM for mænd i Schweiz i maj kan gennemføres som planlagt.

Tennis:

* Alle professionelle tennisturneringer for herrer og damer er suspenderet frem til 7. juni. Det betyder, at hele grussæsonen er droppet fra kalenderen.

* French Open flyttes fra maj til september.

Basketball:

* Den nordamerikanske basketball-liga, NBA, har suspenderet sæsonen.

* Euroleague er suspenderet.

* I Danmark er resten af sæsonen i Basketligaen for mænd aflyst. Dameligaen er suspenderet indtil 22. marts, der er endnu ikke truffet beslutning om, hvorvidt resten af sæsonen aflyses.

Golf:

* Majorturneringerne US Masters (april) og US PGA Championship (maj) er udsat.

* The Players Championship og flere andre tre turneringer i USA er aflyst.

* Flere turneringer på LPGA Touren er aflyst.

* European Tour er suspenderet. En række turneringer er aflyst, og billetsalg til alle årets kommende turneringer er sat på pause.

Atletik:

* Indendørs-VM i kinesiske Nanjing (marts) er aflyst.

* De første tre Diamond League-stævner i 2020 er udsat.

* Maratonløb i Paris, Barcelona, London og Boston flyttes fra foråret til efteråret. Maratonløb i Rom (maj) er aflyst.

Skisport:

* Den alpine World Cup har aflyst afdelinger og sæsonfinale. Sæsonen er dermed slut.

Cykling:

* Den Internationale Cykelunion, UCI, har suspenderet alle løb til 3. april.

* Forårsløb på stribe er udskudt på ubestemt tid eller aflyst.

* Starten på Giro d'Italia i Budapest 9. maj er udsat.

* Alle løb på dansk grund frem til udgangen af april er aflyst.

Badminton:

* Det Internationale Badmintonforbund, BWF, har aflyst alle turneringer til 12. april.

* De asiatiske mesterskaber (april) flyttes fra Kina til Filippinerne.

Curling:

* VM for kvinder i Canada (marts) og VM for herrer i Skotland (april) er aflyst.

Bordtennis:

* World Tour-turneringen Japan Open er udsat på ubestemt tid.

* VM i Sydkorea er udsat til juni.

I mange øvrige sportsgrene er stort set alle konkurrencer og kampe ligeledes aflyst eller udsat på grund af coronakrisen.

Mange OL-kvalifikationsstævner er indtil videre udsat på ubestemt tid.

Kilder: Reuters, AFP, dpa, Ritzau, TT, BBC, ESPN.