OVERBLIK: Coronavirus aflyser og udsætter sportsbegivenheder

* Champions League og Europa League er sat på pause på et tidspunkt, hvor ottendedelsfinalerne er i gang. FC København er blandt deltagerne.

* Samtlige klub- og landskampe på kvindesiden i Europa er sat på pause.

* Alle fodboldkampe i Superligaen, 1. og 2. division blev 12. marts aflyst i to uger frem. Spillerne fra de fleste superligaklubber er sendt hjem og skal selvtræne.

* Herrelandsholdets kampe 27. marts mod Færøerne i Herning og 31. marts mod England på Wembley er aflyst. To testkampe i juni mod Norge og Sverige ventes også aflyst.

* Den bedste engelske række, Premier League, er suspenderet frem til 3. april. Hele Chelseas trup og trænerstab sendt i karantæne, efter at Chelsea-spilleren Callum Hudson-Odoi er testet positiv for coronavirus.

* Den bedste tyske fodboldrække, Bundesligaen, er suspenderet frem til 3. april. Udskydelsen ventes forlænget.

* I Spanien er ligaen, Primera Division, er de to resterende spillerunder i marts udsat. Pokalfinalen mellem Real Sociedad og Athletic Bilbao er udsat på ubestemt tid. I Valencia er en tredjedel af truppen smittet med Corona.

* I Italien er alle kampe suspenderet til 3. april.

* De to bedste franske fodboldrækker er afbrudt på ubestemt tid. Pokalfinalen 4. april mellem PSG og Lyon er udsat.

* De fleste øvrige europæiske ligaer er indtil videre suspenderet.

* Den bedste amerikanske fodboldrække, Major League Soccer (MLS), har aflyst alle kampe i 30 dage.

* I blandt andet Mexico og Brasilien er ligaerne suspenderet indtil videre.

* De sidste seks spillerunder i den australske liga spilles for lukkede døre.

* Asiatiske VM-kvalifikationskampe programsat i marts og juni udsættes.

* De første kampe i den sydamerikanske VM-kvalifikation, der skulle være spillet i slutningen af marts, er udskudt på ubestemt tid.

* Det Sydamerikanske Fodboldforbund (Conmebol) har aflyst næste runde af Copa Libertadores, der er Sydamerikas pendant til Champions League i Europa.

* Copa America er som EM blevet udskudt fra 2020 til 2021.

Håndbold:

* Alle europæiske klub- og landskampe i håndbold er sat på pause indtil 12. april.

* Dansk Håndbold Forbund (DHF) har besluttet at afslutte sæsonen for alle rækker undtagen ligaerne og 1. division. DHF opfordrer aller klubber til at indstille træningen. Det er uvist, hvornår de bedste rækker kan genoptages.

* Det afgørende finalestævne i pokalturneringen, Final 4, er flyttet fra marts til maj.

* Det Internationale Håndboldforbund (IHF) har udsat OL-kvalifikationen til juni.

Formel 1:

* Sæsonens fire første Formel 1-grandprixer er aflyst/udskudt på ubestemt tid. Det drejer sig om grandprixer i Australien, Bahrain, Vietnam og Kina. Der køres tidligst Formel 1 i maj.

Ishockey:

* Den bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, er suspenderet på ubestemt tid.

* Slutspillet i Metal Ligaen er aflyst, og sæsonen slutter med øjeblikkelig virkning efter grundspillet.

* Heller ikke ligaerne i Norge, Tyskland og Østrig færdigspilles, og der spilles for tomme haller i andre ligaer.

* I den russiske KHL er slutspillet suspenderet frem til 10. april.

* Kvindernes A-VM fra 31. marts til 10. april i Canada er aflyst. Også seks VM-turneringer på lavere niveau i marts og april er aflyst.

* PÅ et møde 17. marts lykkedes det ikke at komme frem til at afklaring i forhold til, om A-VM for mænd i Schweiz i maj kan gennemføres som planlagt.

Tennis:

* Alle professionelle tennisturneringer for herrer på både ATP og Challenge Tour er aflyst frem til 26. april.

* French Open flyttes fra maj til september.

* Hos kvinderne er Fed Cup Finals, der skulle være spillet i april, udsat. Alle turneringer på WTA Touren er indstillet indtil 2. maj.

Basketball:

* Den bedste nordamerikanske basketball-liga, NBA, har suspenderet sæsonen, efter at en spiller fra Utah Jazz er testet positiv for coronavirus.

* Euroleague er suspenderet.

* De danske ligaer for både herrer og damer er sat på pause frem til 29. marts.

Golf:

* Majorturneringen US Masters, der skulle have været afviklet 9.-12. april, er udsat.

* PGA Tour har aflyst alle golfturneringer frem til april. Det betyder, at The Players Championship og flere andre tre turneringer i USA er aflyst.

* Flere turneringer på LPGA Touren er blevet aflyst. Blandt andet årets første majorturnering, ANA Inspiration.

* European Tour er suspenderet indtil videre. En række turneringer er aflyst, og billetsalg til alle årets kommende turneringer er sat på pause.

Atletik:

* Indendørs-VM i kinesiske Nanjing 13.-15. marts er aflyst.

* De første tre Diamond League-stævner i 2020 er udsat.

* Maratonløb i Paris 5. april flyttes til 18. oktober, mens halvmaraton i den franske hovedstad rykkes til 6. september. Maratonløb i Barcelona flyttes fra 15. marts til 25. oktober. Maratonløb i Boston 20. april til 14. september. Maratonløb i Rom 29. marts aflyses. London Marathon flyttes fra april til 4. oktober.

Skisport:

* Den alpine World Cup-sæsonfinale i norditalienske Cortina d'Ampezzo 18.-22. marts er aflyst. Det samme er de to afdelinger i slovenske Kranjska Gora. Dermed er sæsonen slut, og nordmanden Aleksander Aamodt Kilde vinder den samlede World Cup hos mændene. Også kvindernes World Cup er afsluttet før tid med italieneren Federica Brignone som samlet vinder.

Cykling:

* Den internationale cykelunion har suspenderet alle løb indtil 3. april.

* Forårsklassikerne Paris-Roubaix og Liège-Bastogne-Lìege samt semiklassikeren Fleche-Wallonne er alle udsat på ubestemt tid.

* Etapeløbet Paris-Nice måtte aflyse sidste etape.

* Starten på cykelløbet Giro d'Italia i Budapest 9. maj er udsat.

* To etaper af UAE Tour i slutningen af februar blev aflyst.

* De italienske World Tour-løb Strade Bianche, Tirreno-Adriatico og klassikeren Milano-Sanremo i marts blev alle aflyst. Der ledes efter mulige nye datoer.

Badminton:

* Det Internationale Badmintonforbund aflyser alle turneringer frem til 12. april. Forinden var flere turneringer blevet aflyst.

* De asiatiske mesterskaber ultimo april flyttes fra Kina til Filippinerne.

Curling:

* VM for kvinder i Canada og VM for herrer i Skotland - programsat i marts og april er begge aflyst.

Svømning:

* Dansk svømning aflyser blandt andet Danish Open, der er et OL-kvalifikationsstævne.

Bordtennis:

* World Tour-turneringen Japan Open i april aflyses og håbes gennemført senere i 2020.

* VM i Sydkorea udsættes til juni.

I mange øvrige sportsgrene er stort set alle konkurrencer og kampe ligeledes aflyst eller udsat på grund af coronakrisen. Mangle OL-kvalifikationsstævner er indtil videre udsat på ubestemt tid.

Kilder: Reuters, AFP, dpa, Ritzau, TT, BBC, ESPN.