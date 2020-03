OVERBLIK: Coronavirus aflyser og udsætter sportsbegivenheder

* Alle fodboldkampe i Superligaen, 1. og 2. division er aflyst i de kommende to uger.

Frygten for spredning af coronavirus fører til aflysninger og udsættelser af sportsbegivenheder på stribe. Samtidig afvikles kampe i mange ligaer helt uden tilskuere i udlandet.

* Herrelandsholdets kampe 27. marts mod Færøerne i Herning og 31. marts mod England på Wembley bliver formentlig aflyst, lød meldingen torsdag fra Dansk Boldspil-Union (DBU).

* FCK's Europa League-kamp 19. marts mod Istanbul Basaksehir i Parken spilles enten for tomme tribuner eller aflyses. FCK regner med, at kampen helt bliver aflyst og er stoppet med fælles træning.

* Spillerne fra flere superligaklubber er sendt hjem og skal selvtræne.

* Champions League-kampen mellem Manchester City og Real Madrid i England, der skulle være spillet på tirsdag, er udsat, efter at Real Madrid-spillerne er sendt i hjemmekarantæne, fordi en af klubbens basketballspillere er testet positiv med coronavirus. Det samme er opgøret mellem Juventus og Lyon samme dag.

* I fodboldens Champions League og Europa League skal en del kampe spilles uden tilskuere. Andre spilles med tilskuere. Europa League-kampene mellem Sevilla og AS Roma samt Inter og Getafe blev udsat.

* I England har tilskuere indtil videre adgang, men weekendens Premier League-kamp mellem Brighton og Arsenal bliver udsat, efter at Arsenal-træner Mikel Arteta er testet positiv for coronavirus.

* Desuden er hele Chelseas trup og trænerstab sendt i karantæne, efter at Chelsea-spilleren Callum Hudson-Odoi er testet positiv for coronavirus. Chelsea står til at møde Aston Villa i weekenden.

* De kommende to spillerunder i den bedste spanske fodboldrækker er udsat. Pokalfinalen mellem Real Sociedad og Athletic Bilbao er udsat på ubestemt tid.

* I Italien er alle kampe suspenderet til 3. april.

* I Tyskland spilles alle bundesligakampene i weekendens runde uden fans på lægterne.

* I Frankrig spilles alle kampe i de kommende to uger som udgangspunkt uden tilskuere, men ifølge tv-stationen RMC Sport bliver alle kampe i den kommende weekend suspenderet. Pokalfinalen 4. april mellem PSG og Lyon er udsat.

* Ligaerne i Holland, Portugal, Belgien og Schweiz er indtil videre suspenderet, mens ligaerne i Grækenland og Rusland spilles uden tilskuere.

* Den bedste amerikanske fodboldrække, Major League Soccer (MLS), har aflyst alle kampe i 30 dage.

* EM-playoffkampe mellem Slovakiet og Irland samt Norge og Serbien 26. marts spilles uden tilskuere.

* Asiatiske VM-kvalifikationskampe programsat i marts og juni udsættes.

Håndbold:

* Alle danske håndboldkampe på elite- og breddeniveau er aflyst de kommende to uger. Det gælder også Danmarks to bedste rækker på herre- og damesiden.

* Dansk Håndbold Forbund (DHF) opfordrer desuden klubberne til at indstille træningen.

* Kvindelandsholdets to testkampe mod Brasilien 28. og 29. marts er blevet aflyst.

* Det afgørende finalestævne i pokalturneringen, Final 4, er flyttet fra marts til maj.

Formel 1:

* Sæsonens første Formel 1-grandprix i Melbourne, der skulle have været kørt i weekenden, er aflyst.

* Det Kinesiske Grand Prix i Shanghai 19. april er aflyst. Bahrains Grand Prix 22. marts køres uden tilskuere.

Ishockey:

* Det bedste nordamerikanske ishockeyliga, NHL, bliver suspenderet på ubestemt tid.

* Slutspillet i Metal Ligaen bliver aflyst, og sæsonen slutter med øjeblikkelig virkning efter grundspillet.

* Heller ikke ligaerne i Norge, Tyskland og Østrig bliver færdigspillet, og der spilles for tomme haller i andre ligaer.

* Kvindernes A-VM fra 31. marts til 10. april i Canada er aflyst. Også seks VM-turneringer på lavere niveau i marts og april er aflyst.

Tennis:

* Alle professionelle tennisturneringer for herrer er aflyst i de kommende seks uger. I forvejen var den store amerikanske turnering Indian Wells aflyst.

* Desuden er en række turneringer på Challenger Touren aflyst eller udsat.

* Hos kvinderne er Fed Cup Finals, der skulle være spillet i april, udsat. Det samme er Miami Open og Charleston Open samt to WTA-turneringer i Mexico og Colombia.

Curling:

* Curling-VM for kvinder, der skulle være begyndt lørdag, aflyses, to dage før det skulle være begyndt.

Basketball:

* Den bedste nordamerikanske basketball-liga, NBA, suspenderer fra torsdag sæsonen, efter at en spiller fra Utah Jazz er testet positiv for coronavirus.

* De danske ligaer for både herrer og damer bliver sat på pause frem til 29. marts.

Golf:

* PGA Tour aflyser alle golfturneringer frem til april. Det betyder, at den igangværende turnering, The Players Championship, samt yderligere tre turneringer i USA bliver aflyst.

* LPGA-turneringen Blue Bay 5.-8. marts i kinesiske Hainan blev aflyst. European Tour-turneringen Kenya Open fra 12.-15. marts aflyses også. I februar blev Volvo China Open aflyst.

Svømning:

* Dansk svømning lukker ned i to uger og aflyser blandt andet Danish Open, der er et OL-kvalifikationsstævne.

Atletik:

* Indendørs-VM i kinesiske Nanjing 13.-15. marts udsættes til 2021.

* Maratonløb i Paris 5. april flyttes til 18. oktober, mens halvmaraton i den franske hovedstad rykkes til 6. september. Maratonløb i Barcelona flyttes fra 15. marts til 25. oktober. Maratonløb i Rom 29. marts aflyses.

Skisport:

* Den alpine World Cup-sæsonfinale i norditalienske Cortina d'Ampezzo 18.-22. marts er aflyst. Det samme er weekendens to løb i slovenske Kranjska Gora. Dermed er sæsonen slut og nordmanden Aleksander Aamodt Kilde vinder den samlede World Cup. Også kvindernes World Cup er afsluttet før tid.

Cykling:

* To etaper af UAE Tour i slutningen af februar blev aflyst.

* De italienske World Tour-løb Strade Bianche, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo i er aflyst. Der ledes efter mulige nye datoer.

Badminton:

* German Open 3.-8. marts blev aflyst.

* China Masters, der skulle være spillet i slutningen af februar, blev aflyst.

* De asiatiske mesterskaber ultimo april flyttes fra Kina til Filippinerne.

Speedskating:

* VM på kortbane i Seoul i Sydkorea 13.-15. marts udsættes.

Roning:

* Flere World Cup- og OL-kvalifikationsstævner aflyses.

Bordtennis:

* World Tour-turneringen Japan Open i april aflyses og håbes gennemført senere i 2020.

* VM i Sydkorea udsættes til juni.

Rugby:

* Flere landskampe verden over aflyses.

Gymnastik:

* The Gymnastics World Cup i Qatar planlagt til 18. til 21. marts afvikles uden tilskuere.

Taekwondo:

* Europæisk OL-kvalifikationsstævne 17.-19. marts flyttes fra Milano til Moskva.

Kilder: Reuters, AFP, dpa, Ritzau, TT, BBC.