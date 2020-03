OVERBLIK: Coronavirus aflyser og udsætter sportsbegivenheder

* Herrelandsholdets kamp 27. marts mod Færøerne i Herning spilles som udgangspunkt uden tilskuere. Den kan også blive aflyst.

* FCK's Europa League-kamp 19. marts mod Istanbul Basaksehir i Parken spilles for tomme tribuner.

Håndbold:

* Alle kampe i de to bedste rækker i håndbold for både mænd og kvinder spilles i tomme haller i resten af marts.

* Det afgørende finalestævne i pokalturneringen, Final 4, er flyttet fra marts til maj.

Ishockey:

* Slutspillet udskydes på ubestemt tid, og formatet ændres.

Øvrigt:

* Regering og myndigheder anbefalede 6. marts, at alle arrangementer i marts med over 1000 personer udskydes eller aflyses af frygt for spredning af coronavirus. Danmarks Idrætsforbund (DIF) opfordrer alle klubber og forbund til at følge den anbefaling.

* Breddeidrætsorganisationen DGI aflyser alle stævner og idrætsarrangementer med over 1000 deltagere. Det rammer opvisninger og stævner landet over.

Internationalt:

Fodbold:

* I fodboldens Champions League og Europa League skal en del kampe spilles uden tilskuere. Andre spilles med tilskuere. Kampene mellem Sevilla og AS Roma samt Inter og Getafe er udsat.

* I England har tilskuere indtil videre adgang, men onsdagens kamp mellem Manchester City og Arsenal er udsat, fordi spillere og ansatte i Arsenal er sat i hjemmekarantæne.

* I Italien er alle kampe suspenderet til 3. april.

* Spanien besluttede 10. marts, at de kommende to runder spilles uden tilskuere. Pokalfinalen mellem Real Sociedad og Athletic Bilbao er udsat på ubestemt tid.

* I Tyskland spilles alle kampe i weekendens runde uden fans på lægterne.

* I Frankrig spilles alle kampe i de kommende to uger uden tilskuere. Perioden uden tilskuere kan blive forlænget.

* EM-playoffkampe mellem Slovakiet og Irland samt Norge og Serbien 26. marts spilles uden tilskuere.

* Asiatiske VM-kvalifikationskampe programsat i marts og juni udsættes.

Ishockey:

* Kvindernes A-VM fra 31. marts til 10. april i Canada er aflyst. Også seks VM-turneringer på lavere niveau i marts og april er aflyst.

* Flere ligaer er suspenderet, og der spilles for tomme haller i andre ligaer.

Atletik:

* Indendørs-VM i kinesiske Nanjing 13.-15. marts udsættes til 2021.

* Maratonløb i Paris 5. april flyttes til 18. oktober, mens halvmaraton i den franske hovedstad rykkes til 6. september. Maratonløb i Barcelona flyttes fra 15. marts til 25. oktober. Maratonløb i Rom 29. marts aflyses.

Formel 1:

* Det Kinesiske Grand Prix i Shanghai 19. april er aflyst. Bahrains Grand Prix 22. marts køres uden tilskuere.

Cykling:

* To etaper af UAE Tour i slutningen af februar blev aflyst.

* De italienske World Tour-løb Strade Bianche, Tirreno-Adriatico og Milano-Sanremo i er aflyst. Der ledes efter mulige nye datoer.

Badminton:

* German Open 3.-8. marts blev aflyst.

* China Masters, der skulle være spillet i slutningen af februar, blev aflyst.

* De asiatiske mesterskaber ultimo april flyttes fra Kina til Filippinerne.

Tennis:

* Indian Wells 10.-22. marts er aflyst.

* En række turneringer på Challenger Touren aflyses eller udsættes.

* Fed Cup Finals, der skulle være spillet i april, udsættes.

Speedskating:

* VM på kortbane i Seoul i Sydkorea 13.-15. marts udsættes.

Golf:

* LPGA-turneringen Blue Bay 5.-8. marts i kinesiske Hainan blev aflyst. European Tour-turneringen Kenya Open fra 12.-15. marts aflyses også. I februar blev Volvo China Open aflyst.

Roning:

* Flere World Cup- og OL-kvalifikationsstævner aflyses.

Bordtennis:

* World Tour-turneringen Japan Open i april aflyses og håbes gennemført senere i 2020.

* VM i Sydkorea ultimo marts udsættes til juni.

Rugby:

* Flere landskampe verden over aflyses.

Gymnastik:

* The Gymnastics World Cup i Qatar planlagt til 18. til 21. marts afvikles uden tilskuere.

Taekwondo:

* Europæisk OL-kvalifikationsstævne 17.-19. marts flyttes fra Milano til Moskva.

Skisport:

* Den alpine World Cup-sæsonfinale i norditalienske Cortina d'Ampezzo 18.-22. marts er aflyst.

Kilder: Reuters, AFP, dpa, Ritzau, BBC, med flere.