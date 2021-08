OL's første transkønnede atlet stopper karrieren

Newzealænderen, der er født som mand, men skiftede køn, efter at hun havde passeret de 30 år, deltog mandag i klassen for vægtløftere over 87 kilo på kvindesiden.

Det var første gang, at en transkønnet atlet stillede op ved OL.

Og selv om Hubbards debut på sportens største scene blev ganske kort, da hun ikke formåede at fuldføre et eneste løft, så er præstationen blevet hyldet af aktivister som en historisk begivenhed for transkønnede atleter.

Hubbards deltagelse satte op til konkurrencen gang i en intens debat omkring, hvorvidt transkønnede skal have lov at stille op i kvindesport.

Selv siger newzealænderen, at hun på dagen for konkurrencen blev "overvældet" af den store opmærksomhed, og at hun nu er klar til at trække sig fra rampelyset.

- Alderen har indhentet mig. Hvis vi skal være helt ærlige, så indhentede den mig vist for en del tid siden, siger 43-årige Laurel Hubbard, der ved konkurrencen mandag var over 20 år ældre end de fleste af sine konkurrenter.

- Det er på tide, at jeg begynder at tænke på at trække mig tilbage og koncentrere mig om andre ting i mit liv.

Laurel Hubbard roser også Den Internationale Olympiske Komité (IOC) for at have udvist "moralsk lederskab" ved at gøre det muligt for hende at deltage i legene.

- Jeg er ikke sikker på, at jeg nogensinde vil kunne stræbe efter at være en rollemodel. I stedet håber jeg, at jeg bare ved at være til kan give nogen en form for opmuntring, siger hun.

Kritikere har argumenterer for, at atleter som Laurel Hubbard, der er født som mænd, har en fysisk fordel i kvindernes konkurrencer.

IOC tillader transkønnede atleter at stille op ved OL, hvis deres testosteron-niveauer lever op til visse krav.

Organisationen har dog meldt ud, at der vil blive udstedt nye retningslinjer efter legene i Tokyo, og Laurel Hubbard byder diskussionen om problematikken velkommen.

- Jeg er sikker på, at man er nødt til at tage en snak om det.

- Selv om vi har regler i øjeblikket, så vil de helt sikkert ændre og udvikle sig i takt med, at vi lærer mere om transkønnede atleter, og hvad det betyder for deres deltagelse i sport, siger hun.