Ryan Lochte ses her i bassinet under OL i Rio. (Arkivfoto)

Artiklen: OL-veteran er klar til at vente et år mere på medaljejagt

OL-veteran er klar til at vente et år mere på medaljejagt

Efter en personlig nedtur er Ryan Lochte villig til at træne et år mere i jagten på OL-medalje nummer 13.

Den amerikanske svømmer Ryan Lochte har vundet en medalje ved de seneste fire olympiske lege, og hans OL-medaljesamling tæller 12 medaljer, hvor af seks er af guld.

Efter et par år med negative overskrifter var planen at udvide den samling ved legene i Tokyo, og det er det stadig, selv om hans formentlig sidste OL nu først bliver afholdt i 2021. Det siger den 35-årige svømmer i et interview med Los Angeles Times.

- Der er stadig meget mere, jeg gerne vil opnå i den her sport. Jeg vil ikke lade det her kommer i vejen for mine mål. Jeg bliver nødt til at se positivt på det. Nu giver det mig endnu et år til at træne og bliver stærkere.

- Jeg kan arbejde på mine færdigheder og min teknik, så jeg kan blive en endnu bedre svømmer, siger Ryan Lochte.

Tirsdagens meddelelse om en OL-udsættelse blev ikke vel modtaget, selv om han har forståelse for, at der ikke var andet at gøre efter udbruddet af coronavirus.

- Jeg var irriteret, for jeg har trænet min røv i laser, og jeg har haft det godt. Det skulle have været mit vigtigste OL efter alt det, der er sket, siger Lochte.

Han henviser til en række episoder, der illustrerer en personlig nedtur, der begyndte under OL i Rio.

Dengang fortalte Lochte, at han og tre andre svømmere fra det amerikanske OL-hold var blevet røvet og truet med en pistol. Historien viste sig dog at være en løgn i et forsøg på at dække over deres egen vandalisering på en tankstation, afslørede brasiliansk politi.

Det kostede Lochte en karantæne på ti måneder udstedt af USA Swimming. Siden fulgte 14 måneders dopingkarantæne for at have fået en indsprøjtning uden at have fået en forudgående tilladelse fra antidopingmyndighederne.

Han har også været i behandling for et alkoholproblem.

Han indledte sin olympiske karriere få uger efter at være fyldt 20 år, da han i 2004 hentede to OL-medaljer i Athen. Fire år senere hentede han fire medaljer i Beijing, hvilket blev fulgt op af seks medaljer i London og en enkelt medalje i Rio.

Hvis næste års OL bliver afviklet på de samme datoer, som legene skulle have været afviklet på i 2020, vil Ryan Lochte fylde 37 år under legene.