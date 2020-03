OL-udskydelse skaber usikkerhed hos udtaget sejler

Lige nu er det usikkert, om de danske OL-atleter, der allerede var kvalificeret og udtaget, stadig kan regne med at deltage ved sommerlegene i Tokyo, der er udsat fra 2020 til 2021.

Sejleren Ida Marie Baad, der sammen med makkeren Marie Thusgaard, allerede var udtaget til OL i 49erFX, er ikke fornøjet over situationen.

I forvejen har udbruddet af coronavirus spoleret en træningstur på Mallorca og aflyst en række stævner, og nu er OL-billetten heller ikke længere sikker.

- Denne her coronakrise eller sundhedskrise skaber usikkerhed på helt vildt mange planer for os. Det her er bare en af tingene.

- Alle vores stævner er blevet aflyst, og jeg ved ikke, hvornår vi kan begynde at træne ordentligt igen. Det er umuligt at lægge en kalender, siger Ida Marie Baad.

- Nu hvor det hele er blevet udskudt, er der heller ikke styr på budgetterne, økonomisk støtte eller noget som helst.

- Så det hele er meget usikkert. Og så er det her bare en ting mere, der skaber usikkerhed oveni. Det er ikke specielt fedt, siger hun.

Den støtte, sejlerne modtager fra Team Danmark og sponsorer, er de dybt afhængige af. Og den økonomiske situation skal også på plads i den kommende tid.

- Det er det, der betaler vores husleje. Hvis vi skal sejle halvandet år mere, så er der brug for flere penge, før at det kan løbe rundt. Det tror jeg dog på, at vi finder ud af, siger Ida Marie Baad.

Hun træner i øjeblikket i bugten nær Aarhus og ønsker ikke at bruge energi på at forholde sig OL-spørgsmålet, før det er endeligt afklaret.

- Lige nu er vi i en venteposition. Vi er klar til at gøre vores bedste om halvandet år og træne alt det, vi kan op til OL, siger sejleren.

Mens der generelt fra DIF's side ikke kan stilles garantier for, at de udtagne atleter beholder deres OL-pladser, så er der positivt nyt til Ida Marie Baad fra sportschefen i Dansk Sejlunion, Thomas Jacobsen.

Står det til ham, vil de udtagne sejlere beholde deres OL-billet.

- For mig at se vil det stå ved magt. Det vil se underligt ud at rulle det tilbage, siger Thomas Jacobsen.