OL uden danske tilskuere vil ramme DIF økonomisk

Det påpeger Danmarks Idrætsforbunds (DIF) direktør, Morten Mølholm Hansen, efter at det japanske nyhedsbureau Kyodo News tirsdag udgav en artikel om, at udenlandske fans forbydes ved sommerlegene.

- Hvis det er rigtigt, er vi selvfølgelig meget ærgerlige over det. Dels fordi OL er en folkefest, hvor ikke bare atleter, men også tilskuere fra alle lande mødes. Det vil sætte sit præg på OL, og det vil også betyde, at atleter ikke kan få støtte fra deres venner og pårørende.

- Og for DIF betyder det en del, hvis vi ikke kan få vores sponsorer med derned. Det vil betyde noget økonomisk.

- Vi kender ikke de præcise vilkår, men det vil være en økonomisk bet for os både på den korte, men også på den lange bane, i forhold til at vi skal sælge sponsorater fremadrettet. Det er nemmere at sælge dem, hvis man har oplevet OL, siger Mølholm, som ikke kan sætte tal på de eventuelle tab.

På baggrund af anonyme kilder "med kendskab til situationen" skrev Kyodo News tirsdag, at den japanske regering har besluttet at udelukke fans fra udlandet for at forhindre spredning af coronavirus.

DIF har ikke selv hørt noget om meldingen.

- Vi har ikke fået nogen beskeder om, at det skulle være tilfældet. Hverken fra de japanske arrangører eller Den Internationale Olympiske Komité, IOC, siger Morten Mølholm.

Morten Mølholm vurderer, at DIF selv ville medbringe i omegnen af 300-400 gæster. Tallet dækker blandt andet over sponsorer, ministre og andre officielle gæster.

Forbundet har sammen med Billetlugen stået for noget af billetsalget til danske sportsentusiaster, men danskere har også kunnet opnå adgang til de olympiske lege ad andre veje.

Derfor vides det ikke præcis, hvor mange med rødbedefarvet pas der har planer om at tilbringe et par uger af sommeren i det østasiatiske land.

OL afvikles fra 23. juli til 8. august.