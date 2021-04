OL-top opretholder forbud mod politiske budskaber

I kølvandet på Black Lives Matter-bevægelsens mange demonstrationer og protester mod social uretfærdighed og raceulighed, opfordrede mange organisationer ellers IOC til at ændre reglerne, så det blev tilladt for atleterne at ytre sig politisk under OL.

Hvis atleterne beslutter sig for at gå ned på knæ eller knytte næven til de olympiske lege, kan de se frem til en straf.

Men forbuddet mod politiske markeringer er altså blevet opretholdt. Beslutningen er kommet efter anbefaling fra atleterne, meddelte IOC tirsdag.

En spørgerunde blandt 3547 atleter viste, at to tredjedele af atleterne svarede, at "det ikke er hensigtsmæssigt at demonstrere eller udtrykke nogen form for synspunkter" på podiet, banen eller ved officielle ceremonier.

I januar sidste år understregede og uddybede IOC i et tre sider langt dokument, hvordan politiske budskaber ikke var tilladt, og her fremgik det, at en "passende" straf vil blive uddelt, hvis atleterne ikke overholdt retningslinjerne.

Punkt nummer 50 i det olympiske charter forbyder atleterne at udføre nogen form for demonstrationer eller politisk, religiøs eller racerelateret propaganda i nogen form på de olympiske arenaer eller områder.

OL i Tokyo begynder 23. juli.