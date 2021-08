OL-succes bliver skabt i de små detaljer

Et helt hold af præstationsanalytikere er derfor rejst med til Japan for at hjælpe danskerne med at vinde medaljer.

Frem mod håndboldherrernes finale lørdag mod Frankrig arbejder Sten Kaj Larsen med at sætte videosekvenser sammen, så Mikkel Hansen og resten af holdet kan ramme de svage punkter hos Frankrig.

- Vi kigger på, hvad Frankrig kan, men også hvad de ikke kan.

- Vi prøver at finde mønstre i, hvordan Frankrig agerer i forhold til forskellige spilåbninger og finde de rum, der opstår, så vi kan få positioneret vores spillere rigtigt, og få bolden de rigtige steder hen.

- Jeg finder sekvenser, som trænerne kan bruge taktisk, og så distribuerer jeg også video ud til spillerne, siger Sten Kaj Larsen.

Efter torsdagens semifinalesejr på 27-23 over Spanien laver han også videosekvenser af det, der lykkedes mindre godt.

- Vi bruger også video til at udvikle os, så vi kan blive bedre i angrebet, forsvaret og andre faser af spillet, siger han.

Det danske badmintonhold har også haft en videoanalytiker med til Tokyo for at kortlægge modstandere, hvilket gav Viktor Axelsen lidt ekstra at støtte sig til på vejen mod OL-guldet i herresingle.

Også de danske cykelryttere, der indtil videre har vundet to sølvmedaljer på den olympiske cykelbane, har en præstationsanalytiker tilknyttet.

I atletik og svømning har Christian Kejser fra Team Danmark bidraget med sine analyser til blandt andre hækkeløberen Sara Slott Petersen og svømmeren Pernille Blume.

I Tokyo hentede Pernille Blume en bronzemedalje i 50 meter fri, og på den korte distance er intet tilsyneladende overladt til tilfældighederne.

Hvornår Blume skal bryde op gennem vandet, hvornår hun skal trække vejret og hvor mange svømmetag, hun skal bruge, er analyseret ned til mindste detalje.

Christian Kejser har et større videokartotek med Pernille Blumes bedrifter i 50 meter fri, hvilket gør det muligt at analysere på, hvordan hun sammensætter sin svømning helt optimalt.

- Jeg står nede for enden af bassinkanten og optager video med et kamera, hvor kvaliteten er så god, at jeg kan dissekere det ned i små dele.

- Hvis hun eksempelvis bruger alle kræfter på de første 15 meter, så vil det typisk give et drop off på den sidste del.

- Tager hun et åndedrag efter 32 meter eller først efter 33-34 meter, så kan det have de og de konsekvenser. Når det er en marginalsport, så kan det være med til at give en tiendedel af et sekund.

- Jeg laver så en analyse, som jeg bringer videre til landstræneren.

- Det er så træneren og atleten, der finder ud af, hvad der skal ske. De bruger også deres egne observationer og mavefornemmelse ud over de input, som jeg bidrager med, forklarer Christian Kejser.

Danmark har foreløbigt hentet ni medaljer ved legene i Tokyo, men den tiende er allerede sikret, efter at håndboldherrerne har spillet sig frem til finalen mod Frankrig.

Lørdagens finale spilles klokken 14.00 dansk tid.