OL-studietur skal fjerne risiko for overraskelser i Tokyo

I spidsen for sig har de Danmarks Idrætsforbunds Chef de mission, Søren Simonsen, der tillægger turen enorm værdi i jagten på at skabe de bedst mulige forudsætninger for dansk succes ved OL.

Sammen med sportscheferne skal han besigtige samtlige venues og arenaer, der skal bruges til konkurrencer under OL.

- Det giver en kæmpe værdi, at vi kan forberede os geografisk og logistisk. Initiativet er skabt til at fjerne støj fra atleterne, så de kan koncentrere sig om at præstere.

- Vi ønsker at komme så langt ind som muligt på venues for at kunne forberede detaljer, fortæller Søren Simonsen.

Morten Bennekou, der er sportschef i Danmarks Cykle Union, er blandt deltagerne på turen.

Han har endda måtte ofre sin tilstedeværelse i denne uges VM i banecykling, fordi studieturen er af vital betydning, da cykling ved OL er repræsenteret på landevej, på bane samt i BMX og mountainbike.

- Det er alt lige fra infrastruktur og se på forholdene og sengene i OL-byen og OL-satellitbyen, som banecyklingen ligger tæt på, og til at mærke temperaturen i cykelhallen, fordi det har betydning for grej som hjelme og tøj.

- Efter OL må vi ikke kunne tænke, "bare vi havde set det før". Intet må kunne være gjort bedre. Med de mange medaljechancer vi har, skal vi eliminere risikoen for overraskelser ved at forberede os minutiøst, siger Morten Bennekou.

Turen skal også bruges til at prioritere over de akkrediteringer, som den danske trup råder over samlet.

Der er langt fra plads til alle de trænere, ledere og eksperter, som de enkelte specialforbund i den perfekte verden ønsker med, fortæller Chef de mission.

- Vi har ikke akkrediteringer eller senge nok i forhold til efterspørgslen til et high performance-setup, som man er vant til ved VM eller EM, så det handler om at optimere setup i de enkelte discipliner ud fra antal akkrediteringer.

- For at kunne ramme rigtigt, er det nødvendigt at være i Tokyo på forhånd, siger Søren Simonsen.

OL afvikles fra 24. juli til 9. august. DIF forventer et dansk deltagerantal i omegnen af 90 til 100 atleter.

Danmark hentede ved OL i Rio for fire år siden 15 medaljer (to guld, seks sølv, syv bronze). Det var første gang siden 1948, at Danmark hentede et tocifret antal medaljer.