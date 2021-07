OL-sølvvinder jublede over guld: Jeg følte mig dum

Den hollandske veteran havde ganske enkelt overset, at den østrigske udbryder Anna Kiesenhofer ikke var blevet indhentet og et minut forinden havde sikret sig guldet.

En olympisk sølvmedalje er i sig selv en imponerende bedrift, men det var ikke derfor, Annemiek van Vleuten jublede, da hun krydsede målstregen som nummer to i kvindernes landevejsløb ved OL i Japan.

- Jeg tog fejl, jeg vidste det ikke, siger Annemiek van Vleuten ifølge flere medier.

Over for den hollandske tv-station NOS forklarer hun, at der var udbredt forvirring i målområdet.

- Først følte jeg mig meget dum. Men bagefter stod der flere ryttere og var i tvivl om, hvem der havde vundet. Jeg troede, vi havde indhentet alle, men følte mig ikke sikker.

- Anna (van der Breggen) sagde på et tidspunkt, at den forreste var 45 sekunder foran. Og vi kørte hurtigt, så vi var sikre på, at vi ville hente dem, der havde ligget i udbrud så længe.

- Vi fangede nogle, og da troede jeg, at vi havde dem alle. Jeg troede, jeg havde vundet, siger den 38-årige veteran.

Mod sædvane kører rytterne under OL ikke med øresnegl, så der kom ingen meldinger fra holdledelsen.

Derfor troede det hollandske hold, at det havde gjort tilstrækkeligt, da det mod slutningen lykkedes at køre Omer Shapira fra Israel og polakken Anna Plichta ind.

De to havde ligget i udbrud med Kiesenhofer hele dagen. Men østrigeren havde for længst efterladt ledsagerne i sit kølvand.

Hun mener ikke, at favoritterne tog hende alvorligt, fordi hun er et relativt ukendt ansigt på den store scene.

- Jeg tror, de undervurderede mig, og det var min store fordel. Jeg var helt klart ikke en af favoritterne, for jeg er komplet ukendt, og derfor forregnede de sig, siger Kiesenhofer.