IOC-præsident Thomas Bach melder om fuld opbakning globalt til beslutningen om at rykke OL til sommeren 2021. Foto: Denis Balibouse/Reuters

OL skubbes et år for at give tid til tackling af coronakrise

OL skubbes et år for at give tid til at tackle coronakrisen og for at genere idrætskalender mindst muligt.

Sport - 30. marts 2020 kl. 15:25 Af Ritzau

OL i Tokyo bliver skubbet helt til sommeren 2021, og det er der mange gode grunde til, forklarer Den Internationale Olympiske Komité (IOC). I sidste uge blev det meldt ud, at legene blev udskudt til 2021 - senest om sommeren, og mandag kom så de nye datoer: 23. juli til 8. august i 2021. At legene skubbes så langt ud i fremtiden skyldes flere ting. IOC peger i sin pressemeddelelse mandag på tre overordnede hensyn: Sundhedsmyndighederne og de japanske OL-arrangører får bedst mulig tid til at tackle det konstant skiftende landskab og de mange forstyrrelser, som den globale coronakrise har forårsaget og også fremad vil forårsage. Den nye termin for OL vil være den mindst ødelæggende termin i forhold til den i forvejen hårdt pressede globale idrætskalender og dermed genere atleter verden over og de internationale idrætsforbund mindst muligt. Med legene placeret så sent som næste sommer sikrer man, at de forestående OL-kvalifikationsprocesser i de respektive internationale idrætsforbund kan blive planlagt og gennemført så godt som overhovedet muligt i den ekstraordinære situation. OL skulle være begyndt 24. juli i år, men er altså udskudt med et helt år på nær en enkelt dag. Legene beholder navnet Tokyo 2020, selv om de altså først afholdes i 2021. IOC meddeler, at der er enighed omkring valget af nye datoer blandt alle internationale idrætsforbund, de japanske arrangører og alle landes nationale olympiske komitéer. Det er første gange i OL-historien, at et OL udskydes. Tre gange er legene blevet aflyst på grund af krig: 1916, 1940 og 1944. Thomas Bach føler sig overbevist om, at man via samarbejde mellem alle parter vil klare den ekstraordinære udfordring, som spredningen af coronavirus har medført for OL. - Menneskeheden befinder sig i øjeblikket i en mørk tunnel. OL i Tokyo 2020 kan være et lys for enden af den tunnel, siger han. Også PL - de paralympiske lege - er skubbet til næste sommer. PL vil blive afholdt fra 24. august til 5. september 2021.

