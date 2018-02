OL-skiløber blev motiveret af at få prygl af rivaler

I starten af karrieren handlede det kun om ikke at blive nummer sjok.

- Jeg har været ganske dårlig og langsom de første år. Jeg kan huske min første sæson, hvor jeg løb internationalt, der lå jeg 16-17 sekunder efter og havde målsætninger om ikke at blive sidst i et eneste løb.

- Så det tog lidt tid, men jeg har ligesom altid haft lyst til at køre stærkere, og det har motiveret mig at få lidt bank af de andre.

- For så har jeg tænkt, at det skal simpelthen ikke være sandt, at det skal være sådan her, og det har så hjulpet, siger Faarup i et interview til Discovery.

At køre stærkt på ski og levere gode præstationer kan omvendt være helt magisk.

- Jeg synes, jeg får motivation både af at få tæsk, men også af at gøre det godt. Følelsen af at levere et godt resultat og af at køre godt på ski, det er helt magisk.

- Det, synes jeg, er superlækkert, men samtidig, hvis jeg får virkelig prygl, så har jeg også lyst til at arbejde hårdt og gøre noget, sådan så jeg ikke får prygl, siger Faarup.

Adrenalinen pumper i danskeren, når det går stærkt.

- Jeg er helt vildt konkurrencemenneske, og det gør, at jeg har lyst til at præstere og performe.

- Følelsen af at skulle performe, når det egentlig er lidt ubehageligt og går stærkt, og det hele skal ske inden for millimeters præcision, og der er noget aktion i det, det synes jeg bare er super fedt.

- Jeg ved jo godt, at hvis jeg styrter, så kan jeg i værste fald slå mig selv ihjel, siger Faarup.

Ambitionerne rækker langt for Faarup, som begyndte karrieren i en skiklub i Hobro. I dag bor han i norske Lillehammer.

- Jeg tror godt, det kan lade sig gøre at blive verdens bedste en dag. Der er jo lidt en holdning om, at man ikke kan blive god på ski, hvis man er fra Danmark.

- Jeg synes selv, at jeg mere eller mindre har modbevist det. Man kan godt blive god til at stå på ski, selv om man er fra Danmark.

- Det, der driver mig er konkurrencelyst. Jeg har sat mig et mål om, at jeg skal være bedst i verden. Om det så er om fire, seks eller otte år. Men det er mit store mål. Det er det, der driver mig langsigtet, fastslår han.

Christoffer Faarup skal i konkurrence for første gang i styrtløb søndag fra klokken 09.05. Konkurrencen kan ses på Kanal 5 og Eurosport-Player.