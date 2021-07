OL skal vindes i hovedet efter hårdt år

Da Nikolaj Jacobsens tropper samlede sig forud for OL i Tokyo, var det med en hel sæson i benene, og landstræneren har da også være meget opmærksom på at dosere træningen korrekt for de forsvarende olympiske mestre.

- Det er nødvendigt at dosere, da alle kommer fra en lang sæson, men jeg fornemmer, at alle har det godt og i høj grad har tilpasset sig den frihed, jeg har givet dem, fortæller Nikolaj Jacobsen på et pressemøde før holdets åbningskamp ved OL mod Japan lørdag klokken 14.30 dansk tid.

Også mentalt er der en udfordring, da spillerne kan være mere pirrelige end normalt.

- Jeg kan mærke, at lunten til træning er lidt kortere end normalt, når de kun har spillet en halv sæson. Så man skal hanke lidt mere op i sig selv, fortsætter Jacobsen.

- De fleste har familie derhjemme og har kigget ind i en sommer uden tid til familien, og når de kommer tilbage fra OL, skal de starte op i den nye sæson. Men guleroden ved OL opvejer det hele, når det kun er hvert fjerde år, kan jeg mærke på spillerne.

Holdets anfører og verdens bedste målmand, Niklas Landin, har været igennem en hård sæson med THW Kiel, der først på sidste spilledag i Bundesligaen i slutningen af juni sikrede det tyske mesterskab.

32-årige Landin føler sig stadig godt kørende, men han frygter, at konsekvensen af det lange, stramme program rammer i løbet af den kommende sæson.

- For mit vedkommende er jeg sulten som altid. Jeg har forsøgt bare at køre videre i sporet fra Bundesligaen ligesom efter VM i januar, og det har været en succes i sidste ende, siger keeperen.

- Mentalt er det hårdt at skulle i ilden igen, for der har ikke været et break til at komme ud af det. Jeg frygter, at der er spillere, som i næste sæson ryger ned i et hul og ikke kan overskue noget mere, men lige nu er jeg langt fra det hul.

Fløjen Lasse Svan er på bølgelængde.

- Vi ved, at vi ikke får pause før sommeren 2022, så præmissen er at køre på og se, hvor længe det holder. Man kan frygte, at nogle begynder at falde fra, når vi rammer EM næste år, men det er svært at tænke på lige nu.

Det positive er, at konkurrenterne til OL-medaljerne også har været igennem en hård sæson, og landstræneren forudser derfor, at mentale aspekter kommer til at afgøre turneringen.

- Jeg tror ikke kun, at det er os, der oplever småirriterede spillere med korte lunter, så jeg tror, at det bliver en mental udfordring, i forhold til hvilket hold der er bedst i modgang og i de svære kampe, når man ikke spiller så godt. Der er man nok lidt mere tyndslidt.

- Det ser jeg ikke som et problem, men som en udfordring. Vi skal være holdet, der knækker koden, siger Nikolaj Jacobsen også med henvisning til, at landsholdet plejer at skuffe efter et vundet mesterskab.

Både i 2008 og 2012 kom holdet til OL med EM-guld i bagagen, men både i Beijing og London blev kvartfinalen endestationen.

- Det er blevet italesat, at vi ikke præsterer i turneringen efter et vundet mesterskab, og forhåbentlig kan dette blive det første hold, der gør det.

- Men man skal være i det for at forstå, hvor mentalt hårdt det er at skulle præstere ved tre slutrunder på et år, og når man har vundet, er man det jagede hold ved næste mesterskab.

- Men det er også et luksusproblem, hvordan man løser det at være verdensmester. Jeg vil hellere blive nummer et og så nummer otte bagefter end at blive nummer tre eller fire hver gang, siger landstræneren.