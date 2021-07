OL-sejr gav guldkartoffel og ven for livet

Herefter var Frost - i hvert fald for en stund - folkeeje i Danmark. Med alt, hvad der følger med.

- En dag, efter at jeg var kommet hjem fra OL, blev jeg ringet op, og stemmen i røret fortalte mig, at jeg var blevet kåret til "årets heldigste kartoffel".

- Jeg troede, det var fis. Men det viste sig at være rigtigt. Det var Grønttorvet, der havde den pris, og jeg fik overrakt en forgyldt kartoffel, husker Dan Frost.

Kartoflen har han stadig som et minde om en vild tid, hvor alle ville have en bid af den nykårede olympiske mester.

To år tidligere havde han vundet verdensmesterskabet, hvilket selvfølgelig medførte en vis opmærksomhed, men næsten udelukkende i sportsmiljøet.

OL-guldet katapulterede den dengang 27-årige rytter op på et helt andet niveau.

- Der var en masse mennesker, der ikke havde interesse i eller forstand på cykelsport, der pludselig kendte mit ansigt og ønskede mig tillykke med præstationen.

- Skoleklasser lavede tegninger til mig på skoler, som jeg ikke anede noget om. Jeg har gemt en masse af de der sjove ting og tænker af og til på, om de elever kan huske noget af det i dag, siger Dan Frost.

En af de mere kuriøse episoder fandt sted på Charlottenlund Travbane, hvor OL-guldvinderen var inviteret ud som en slags pauseunderholdning.

- Jeg skulle køre om kap med en travhest. Målfotoet fik desværre ikke mit forhjul med, så de kunne ikke afgøre, hvem der vandt.

- Det var et tæt opløb, men det var vist noget, ham bag hesten arrangerede. Jeg kørte jo bare alt, hvad jeg kunne, siger han med et grin.

I langt de fleste idrætsgrene er OL det absolut største og mest prestigefyldte, man kan vinde, og sådan er det også i banecykling.

Triumfen i Seoul står da også som højdepunktet i Dan Frosts karriere på de skrå brædder, og på 33 års afstand husker han stadig fornemmelsen, i minutterne efter at guldet var hjemme.

- Lige bagefter havde jeg sådan en let følelse i kroppen, som man nok skal være elitesportsudøver for helt at forstå.

- Det er sådan en tilfredsstillelse, fordi man har opnået det, man har stræbt efter og forsaget en hel masse ting for, forklarer Dan Frost.

Efter præmieoverrækkelse og dopingkontrol skulle han videre til hyldest på Danmarks Olympiske Komités kontor i Seoul.

Her mødte han svømmeren Benny Nielsen, der næsten samtidig havde vundet sølv i bassinet.

- Der opstod et venskab mellem os, også fordi vi efterfølgende mødtes hen over vinteren til en masse forskellige hædringer i Danmark. Det venskab holder den dag i dag, og vi ses jævnligt, siger Dan Frost.

Han har aldrig rigtig forladt cykelsporten. Efter at karrieren var slut, arbejdede han i mange år på forskellige hold i professionel landevejscykling og arrangerer i dag cykelrejser.

Han har stadig tæt kontakt til mange af sin generations største danske ryttere, der indimellem husker ham på, hvor stor respekt der står om en olympisk guldmedalje.

- Jeg havde besøg af Jørgen V. Pedersen, som jeg var til OL med i 1984, og som både har vundet en etape og haft den gule førertrøje i Tour de France.

- Han spurgte, om han måtte se medaljen, og blev helt benovet. Han syntes, det var større at vinde OL-guld end at have haft den gule trøje.

- Medaljen har altid hængt ved mig på en eller anden måde. Det er jo ikke noget, der bare lige bliver glemt, siger Dan Frost.