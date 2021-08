OL-roeren Sverri Nielsen holder mindst et års pause

Efter sin fjerdeplads ved OL holder Sverri Nielsen døren på klem for at fortsætte karrieren.

Sverri Nielsen tager mindst et års pause fra roning.

Det siger færingen, der ved OL i Tokyo stillede op for Danmark, til DR.

- Lige nu har jeg brug for en pause. Jeg er presset fysisk, hvor jeg døjer med flere smerter fra sporten. Særligt i ryggen. Og så er motivationen for at fortsætte der ikke lige nu, siger han.

Der var store medaljeforhåbninger til Sverri Nielsen, da han tidligere på sommeren stillede op i singlesculler.

Han lå længe til at tage en medalje, men blev til sidst overhalet, så det endte med en fjerdeplads. Nielsen var 15 hundrededele af et sekund fra olympisk metal.

Efter finalen fortalte han, at han forventede at stoppe sin karriere.

- Det tror jeg. Nu skal man ikke sige, at jeg får lyst om et par år igen. Men jeg var ret afklaret med, at det var det sidste, sagde han.

Men den manglende OL-medalje gør, at han endnu ikke har truffet en endelig beslutning, fortæller han DR.

- Det føles lidt som at give op, og det har jeg det svært med. Jeg vil helst slutte på et punkt, hvor jeg føler, at jeg har fuldført opgaven, siger roeren, som understreger, at han forventer at være klogere på sin fremtid om et års tid, siger han.

27-årige Sverri Nielsen har blandt andet vundet VM-sølv og EM-guld.