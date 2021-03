OL-præsident: Beslutning om fans fra udlandet er ikke taget

Der er endnu ikke truffet en endegyldig beslutning om udenlandske sportsfans ved sommerens OL i Tokyo.

Det siger præsidenten for den japanske OL-organisationskomité, Seiko Hashimoto, ifølge Reuters.

Udmeldingen kommer, efter at Kyodo News tirsdag bragte en artikel om, at regeringen havde lagt sig fast på ikke at tillade fans fra udlandet.