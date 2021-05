OL-partner kræver aflysning af legene af frygt for smittefare

Avisen peger på risikoen for smittespredning med coronavirus og øget pres på Japans sundhedsvæsen som årsager til, at legene ikke bør afholdes.

Den japanske avis Asahi Shimbun, der er officiel partner for OL i Tokyo, kræver onsdag i en leder, at sommerens lege bliver aflyst.

- Vi beder premierminister Yoshihide Suga om roligt og objektivt at vurdere situationen og tage en beslutning om at aflyse begivenheden denne sommer, lyder det i avisens leder.

Opfordringen til at aflyse OL kommer, mindre end to måneder inden at legene er sat til at begynde.

Store dele af Japan - inklusive værtsbyen Tokyo - er i øjeblikket underlagt en tredje nødretstilstand, der blandt andet betyder, at barer og restauranter er lukket, og sportsbegivenheder afholdes uden tilskuere.

Nødretstilstanden er sat til at vare indtil 31. maj, men den ventes at blive forlænget yderligere, da Japan for tiden registrerer omkring 6000 nye smittetilfælde om dagen.

Meningsmåling efter meningsmåling har det seneste år vist, at et flertal af den japanske befolkning er imod at afholde OL denne sommer.

Landets grænser har i det store hele været lukket for udlændinge siden sidste år. Derfor er flere bekymrede for, hvad det vil betyde for coronasituationen, når titusindvis af atleter og officials ankommer til Tokyo.

Alligevel har Japans regering og Den Internationale Olympiske Komite (IOC) indtil videre holdt fast i, at OL vil blive afviklet som planlagt fra 23. juli til 8. august.

I sidste uge meldte en forening, der repræsenterer 6000 læger i Tokyo, at den også vil have Japans regering til at sætte en stopper for OL.

Asahi Shimbuns leder er onsdag morgen lokal tid gået viralt på sociale medier. Den er således blevet delt over 21.000 gange på Twitter i løbet af ganske få timer.