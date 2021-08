OL-oplevelse glæder dansk golfduo efter midterplaceringer

Joachim B. Hansen blev sammenlagt en delt nummer 27 efter en søndag i to slag under par efter fem birdies og tre bogyes.

Danmarks to mandlige repræsentanter i golfturneringen ved OL endte et godt stykke fra de medaljer, som var den ambitiøse målsætning.

Han sluttede dermed med en samlet score på ni slag under par, og det er ni slag fra guldvinderen, amerikanske Xander Schauffele, og seks slag fra bronzeplaceringen.

Han er samlet set tilfreds med opholdet i Japan.

- Det har været en fed, fed oplevelse. Det var en fed turnering, og der har ikke været noget at sætte en finger på.

- At bære de danske farver i den her turnering er noget af det største, jeg har prøvet. Det er jeg meget stolt over, og jeg håber, jeg kan komme til Paris igen om tre år, siger Hansen med henvisning til det kommende OL.

Rasmus Højgaard gik sin fjerde runde i par og sluttede samlet seks slag under par. Det rakte til en delt 38.-plads blandt de 60 spillere.

- Golfmæssigt er der ikke meget at råbe hurra for. Jeg ved ikke, om jeg er decideret skuffet, men jeg er træt af, at jeg ikke fik min driving til at fungere bedre, siger Højgaard.

Ligesom Joachim B. Hansen er OL-oplevelsen vokset på Højgaard.

- Det har været pissefedt at spille OL. Jeg tror måske, jeg undervurderede, hvor kæmpestort OL er. Her er et helt andet sammenhold, end jeg er vant til. Vi rejser som et hold, bærer det danske flag, og det er en speciel oplevelse.

- At vinde guld eller en medalje ved OL når næsten toppen af min målsætning fremadrettet. Hvis jeg ligger til det på ranglisten, så kommer jeg med den bedst mulige forberedelse og går efter guldet i Paris, siger Højgaard.

Schauffele vandt guldet til USA med en samlet score på 18 slag under par efter 72 hullers golf, mens Rory Sabbatini brugte ét slag mere, og sikrede Slovakiet en sølvmedalje.

Hele syv spillere er i skrivende stund i omspil om bronzemedaljen. Heriblandt er nordirske Rory McIlroy.