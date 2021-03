OL-medaljevindere slutter sig til dansk hold i SailGP

Tirsdag er det blevet offentliggjort, at Anne-Marie Rindom og Katja Salskov-Iversen i den kommende sæson skal forsøge at hjælpe Danmark til sejr i den internationale sejlsportsserie.

Det skriver holdet i en pressemeddelelse.

Anne-Marie Rindom har to gange vundet VM i bådklassen Laser Radial og blev i 2019 kåret som verdens bedste sejler. I 2016 vandt hun OL-bronze i Laser Radial, en bedrift hun senere i år skal prøve at følge op på i Tokyo.

Katja Salskov-Iversen havde også en medalje med hjem fra OL i 2016. Her blev det sammen med Jena-Mai Hansen til bronze i bådklassen 49erFX. Året efter vandt duoen VM-guld.

De to gør styrmand Nicolai Sehested samt Rasmus Køstner, Tom Johnson, Martin Kirketerp, Hans-Christian Rosendahl og Lars-Peter Rosendahl selskab i den danske båd.

Rindom og Salskov-Iversen er kommet med på det danske hold efter en udvælgelsesproces - herunder en træningstur til Frankrig - hvor fire andre kvindelige sejlere også deltog.

Efter den første sejlads i SailGP-sæsonen i Bermuda i april vil en af de to få en fast plads på det danske hold.

- Både Anne-Marie og Katja har imponeret os under træningslejren i Frankrig, og de tilfører holdet nye færdigheder og erfaring, siger Nicolai Sehested i pressemeddelelsen.

- De er to helt forskellige personligheder, men de har begge konkurrenceerfaring fra blandt andet OL i Rio, og det giver dem en stærk mentalitet, forståelse for sejlads i verdensklasse og et skarpt fokus på at præstere på topniveau.

SailGP kommer i august forbi Aarhus.