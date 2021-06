OL-målsætning er klar: Danmark satser på 8-10 medaljer

Normalt er målsætningen et meget præcist antal medaljer. I 2016 var målet eksempelvis ti medaljer. Men på grund af de aflysninger, coronapandemien har medført, er analysegrundlaget for atleternes niveau denne gang begrænset, og derfor meldes der i år et resultatspænd ud.

Det fortæller Søren Simonsen, chef de mission i DIF.

- Resultatmålsætningen skal ses i det lys, at vi denne gang er mere usikre på, hvor vi står som samlet dansk hold i forhold til for fem år siden, siger han.

- I over 16 måneder har vi haft en pandemi i sidevognen, som har været årsag til et hav af aflyste internationale sportskonkurrencer. Men det er klart, at når vi går ind til legene som forsvarende verdensmestre i for eksempel håndbold og i flere banecyklingsdiscipliner, så skal vi have medaljemålsætninger.

- Det samme gælder i sejlsport, kajak, badminton, svømning, ridning, roning og skydning, hvor vi har vist god form og er stærke. Her skal vi turde drømme stort, og det gør vi sammen med atleter og forbund, og derfor tør vi godt at melde en resultatmålsætning ud på 8-10 OL-medaljer, siger Søren Simonsen.

I Team Danmark husker Per Boldt Jørgensen, chef for eliteudvikling, tydeligt, hvordan de danske atleter i 2016 imponerede og hentede hele 15 medaljer.

- Det er ret unikt, at Danmark er i stand til at vinde så mange medaljer og endda i mange forskellige discipliner. Vi glæder os meget til at se atleterne give alt, hvad de har, og vi kan love, at vi bakker dem op hele vejen til målstregen, siger han.

Danmark har haft tradition for at leve op til målsætningen, og den er også blevet overgået i flere tilfælde.

Da der var OL i Rio de Janeiro i 2016, var Team Danmark og DIF blevet enige om en målsætning på ti medaljer, og det endte med 15 medaljer. Historisk set var det den næstbedste danske medaljehøst nogensinde - kun overgået i 1948 med 20 medaljer.

I 2012 var målsætningen på otte medaljer, og Danmark fik ni med hjem fra London. I Beijing i 2008 levede de danske atleter lige nøjagtig op til forventningen på syv medaljer.

I skrivende stund er 65 atleter udtaget til OL, men DIF forventer at sende omtrent 105 atleter af sted til Tokyo.

OL bliver skudt i gang 23. juli og slutter 8. august.