OL-kvartet er knust over sølv: Vi leverede ikke varen

Blot 0,166 sekunder skilte de to hold, og humøret er helt i bund på holdet, som kom til OL som et af Danmarks største guldhåb.

- Vi har kæmpet så mange år for at vinde guld. Vi kom som forsvarende verdensmestre, og jeg er sikker på, at vi har niveauet til at vinde, siger Rasmus Lund.

- Jeg er superstolt af det her hold. Det hjerteskærende er, at vi ikke kunne levere varen hjem til Danmark. Det er det, vi kæmper for. Det er alle de frivillige og alle de personer, som står i baggrunden. Det gør virkelig ondt.

Mange atleter vil ofre en hel karriere for at vinde en olympisk sølvmedalje.

Men de fire danske baneryttere kan ikke finde megen glæde i at være næstbedst efter fem års intenst arbejde siden bronzemedaljerne ved OL i Rio de Janeiro.

- Guld har bare været vores eneste fokus, siger Lasse Norman Hansen.

- Sølv er mindre, end vi havde håbet på og arbejdet hen imod. Det er en skuffelse, men det er en skuffelse, vi skal lære at være stolte af.

Tiden 3 minutter og 42,198 sekunder er det hurtigste, en dansk kvartet nogensinde har kørt i disciplinen.

Alligevel rakte det ikke mod et italiensk hold, der for anden dag i træk satte verdensrekord.

- Vi er stort set lige med italienerne. De slog os med et pubeshår, siger Lasse Norman Hansen.

Så tæt var det, at Rasmus Lund et øjeblik troede, at guldet var hjemme, da hans holdkammerater kørte over målstregen.

- Vi førte, da vi kom ind på sidste omgang. Og jeg troede, vi vandt. Men da jeg kiggede op på tavlen, så jeg, at det ikke var det, jeg havde håbet på.

- Det er så lille en margin. Det eneste, vi kan gøre, er at fokusere på vores eget holdløb og vores egen præstation. Og det gjorde vi, hvad vi kunne, konstaterer Rasmus Lund.