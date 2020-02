OL-kandidater sejler sig op på tredjepladsen i Australien

Kampen om den danske OL-billet i bådklassen 49erFX tegner til at blive dramatisk til det sidste efter to dage med sejladser ved VM i Australien.

Og efter to dage med sejladser i Geelong i Australien er det Schütt og Nielsby, der ligger bedst til på en samlet tredjeplads.

Det så også fornuftigt ud for Baad og Thusgaard indtil onsdagens tredje sejlads, hvor en 18.-plads sendte dem ned på en samlet 13.-plads.

Sejlerne har kun en enkelt såkaldt fratrækker, hvilket betyder, at de kan trække den dårligste placering fra det samlede resultat.

Tirsdag tyvstartede Baad og Thusgaard, og det er derfor den sejlads, der trækkes fra i det samlede regnskab, så 18.-pladsen tæller desværre for de to danskere.

Begge danske duoer kan dog glæde sig over, at de er en del af top-25 og dermed guldfeltet, når der torsdag tages hul på finaleserien.

For at komme til OL behøver Baad og Thusgaard ikke nødvendigvis at slutte over deres landsmænd.

Baad og Thusgaard har nemlig et forspring på otte point fra det seneste VM og får en OL-billet, hvis de slutter maksimalt syv placeringer dårligere end deres danske rivaler ved VM.

I 49er er der også dansk deltagelse i guldfeltet fra torsdag. Mads Emil Lübeck og Nikolaj Buhl ligger bedst til på 16.-pladsen, mens Jonas Warrer og Jakob Precht Jensen er nummer 20.

Endelig klemmer Daniel Nyborg og Sebastian Wright Olsen sig med i det bedste felt på 21.-pladsen.

I Nacra 17 opdeles sejlerne ikke til de kommende dages sejladser. De fortsætter i et samlet felt på 34 både, og her er Lin Ea Cenholt og Christian Peter Lübeck bedst placeret på 16.-pladsen, mens Natacha Saouma-Pedersen og Mathias Borreskov findes fire placeringer længere nede.

VM i 49erFX, 49er og Nacra 17 slutter lørdag.