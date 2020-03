OL i Tokyo bliver muligvis uden fælles by til atleterne

Ved OL har atleterne tradition for at bo samlet i den olympiske by, men det er ikke sikkert, at det kan lade sig gøre ved det udskudte OL i Tokyo.

Der er bygget et lejlighedskompleks til de cirka 11.000 olympiske atleter, men efter OL, der oprindeligt stod til at blive afholdt i perioden 24. juli - 9. august, skulle lejlighederne ombygges og sælges eller udlejes.