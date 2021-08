OL-gyser bliver også en kamp mod nerverne

- Det er en kamp, vi har kæmpet for i så mange år. Jeg har selv været med i to kvalifikationer, hvor vi nærmest har været ude, inden vi kom i gang. Det føles fedt at få den her finale, siger rutinerede Jesper Jensen Aabo.

Selv om de danske spillere så afslappede ud, da de kom slentrende ud fra lørdagstræningen i den smukke, nyombyggede ishockeyarena Jordal Amfi i Oslo, lagde ingen skjul på betydningen af søndagens opgør.

Det vil ganske enkelt være en gigantisk skuffelse, hvis OL skulle kikse igen. Ikke blot fordi Danmark på papiret har det stærkeste hold, men også fordi det er gået galt så mange gange før.

Nu er det sidste chance for en række af spillerne, der kan skimte afslutningen på deres karriere.

- Først og fremmest gælder det om at kontrollere vores nerver. Vi har lagt et pres på os selv - måske mest i vores underbevidsthed. Det skal vi forsøge at styre, siger Julian Jakobsen.

- Vi ved, at vi har et rigtig godt hold. Men det er desværre ikke ensbetydende med, at man altid kvalificerer sig. Vi har ikke altid indfriet de forventninger, der har været, konstaterer den 34-årige Aalborg-spiller.

At det netop er Norge, der er sidste forhindring før Beijing, giver kampen et ekstra krydderi, hvis den ikke var betydningsfuld nok i sig selv.

Danskerne og nordmændene er nemlig hinandens bedste fjender, og det vil ikke være en overdrivelse at kalde forholdet mellem flere af spillerne betændt.

I virkeligheden går rivaliseringen årtier tilbage, men den har fået et ekstra nøk, efter at de to nationer begge er kommet i VM's topdivision og kæmper om de samme pladser i hierarkiet.

- Det er lige meget, om det er en OL-kvalifikationsfinale, eller hvad det er, så har man det stramt med nordmændene, siger Mikkel Bødker.

- Vi har haft en masse hårde opgør mod Norge, som har hærdet os gennem karrieren. Derfor bliver det fantastisk sjovt at spille en kvalifikationsfinale mod netop dem. Vi skal vise, at vi ikke kan lide dem.

Mens Danmark altså fortsat kæmper for sin OL-debut, er Norge en forholdsvis hyppig deltager og har blandt andet været med ved de seneste tre vinterlege.

I 2009 var det nordmændene, der forhindrede Danmark i at komme til OL i endnu en direkte duel. Dengang vandt Norge stort set altid, når der var noget på spil, men siden er styrkeforholdet ændret.

Danskerne har vundet de seneste tre indbyrdes opgør. Men ingen af dem har haft helt den samme betydning som søndagens gyser i Oslo.

- Når OL er så stort, er det, fordi det kun er hvert fjerde år. Nogle gange får man kun én chance for at være med. Der er nogle på holdet, der føler, at det er deres sidste mulighed, og det skal vi ud at tage vare på, siger Julian Jakobsen.