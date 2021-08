OL-guldvindere blev fejret i Københavns Lufthavn

Under gensynsglæden blev der udvekslet kram og kys, inden der blev holdt tale. Derefter fik pressen lov til at stille spørgsmål.

Her fik en rørt Viktor Axelsen udtrykt stor glæde ved at være tilbage hos de nærmeste i vante rammer.

- Det er klart, at det har været nogle lidt lange dage, efter at jeg er blevet færdig derude, hvor jeg rigtig gerne ville hjem og have vores datter i armene og se min tætteste familie.

- Det er dybt rørende med alle dem, der er mødt op, så jeg er rigtig taknemmelig og meget glad for at stå her, sagde badmintonspilleren.

Også Laser Radial-sejleren Anne-Marie Rindom var stærkt tilfreds, da hun stillede op for pressen.

- Når hverdagen stille og roligt går i gang, falder man nok ned, men man skal huske at fejre sine sejre og nyde det. Til gengæld bliver det rigtig rart at komme i gang med hverdagen igen.

Under interviewet fik Anne-Marie Rindom samtidig sat nogle ord på, hvad fremtiden kommer til at byde på.

- Der er mange døre, der kan åbne sig nu. Jeg er kommet på et hold, der hedder SailGP Danmark, der har et event i Aarhus den 20. og 21. (august. red.), så det glæder jeg mig rigtig meget til.

Anne-Marie Rindom blev desuden spurgt, om hun kunne finde på at skifte bådklasse op til næste OL.

- Jeg har overvejet det, men det er også svært at starte forfra, og der kommer også rigtig mange udfordringer i forhold til økonomi.

- Jeg elsker at lære noget nyt, være i nye miljøer og lære nye mennesker at kende, så jeg tror også, at det ville være en rigtig god udfordring for mig, hvis jeg lærer at sejle nogle nye bådtyper, sagde Laser Radial-sejleren.

Efter interviewseancen blev der skrevet autografer til de fremmødte fans.