OL-guldvinder taber sag om medicinering af kvindelige atleter

Den Internationale Sportsdomstol (CAS) tillader, at Det Internationale Atletikforbund (IAAF) har regler, der betyder, at kvindelige mellemdistanceløbere med et højt niveau af mandlige kønshormoner medicinsk skal sænke deres testosteronniveau, hvis de vil konkurrere på eliteplan.

Det skriver CAS onsdag i en pressemeddelelse.

Dermed giver domstolen ikke medhold til den sydafrikanske løber Caster Semenya og Det Sydafrikanske Atletikforbund, der har klaget over IAAF's regelændringer.

IAAF's nye regelsæt siger, at atleter som Semenya, der har et højt niveau af mandlige kønshormoner, skal tage hormonnedsættende medicin for at kunne konkurrere på eliteplan blandt det øvrige elitefelt.

CAS slår fast, at sådanne regler er diskriminerende, men alligevel skal sådanne regler være tilladt for at sikre fair konkurrence, står der i afgørelsen.

- Panelet fandt, at reglerne er diskriminerende, men et flertal af panelet finder på baggrund af bevismaterialet, at sådan en diskrimination er nødvendig og retfærdig for at sikre kvindelige atleters integritet i specifikke konkurrencer, står der i afgørelsen.

Samtidig udtrykker CAS stor bekymring for den praktiske anvendelse af IAAF's regler og understreger vigtigheden af at holde nøje øje med det.

Afgørelsen har været længe undervejs. I første omgang var det meldt ud, at der ville falde en afgørelse i sagen 26. marts, men afgørelsen blev siden skubbet til slutningen af april og blev først afsagt 1. maj.

CAS har tidligere kaldt sagen for en af de mest afgørende sager hos sportsdomstolen, og at afgørelsen bliver en vigtig rettesnor for atleter med samme forudsætninger som Semenya.

Den 28-årige sydafrikaner har vundet guld i 800-meterløb ved både OL, VM og diverse andre stævner og står noteret for den fjerdebedste tid på distancen nogensinde blandt kvinder.