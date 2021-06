OL-fanebærere holdt udnævnelse hemmelig i måneder

- Jeg har kun fortalt det til min mand og til min træner. Ikke engang mine forældre har fået det at vide. Det har været lidt mærkeligt, når folk har snakket om det i de seneste uger, griner Sara Slott.

Det var den danske OL-delegations chef de mission, Søren Simonsen, der overbragte beskeden om, at Slott var en af de to udvalgte til det ærefulde hverv.

- Jeg var på træningslejr, og jeg troede egentlig, at jeg skulle have skældud. Det var midt i vaccinedebatten, og jeg var bange for, at jeg havde sagt noget forkert.

- Det var lidt specielt at sidde alene på en altan i Portugal og i øvrigt få at vide, at jeg ikke måtte sige det til nogen, siger Sara Slott.

Forløbet har været omgivet af så meget hemmelighedskræmmeri, at de to fanebærere end ikke vidste, hvem den anden var, før de mødtes til torsdagens præsentation på Experimentarium i København.

- Det har ikke altid været helt nemt at holde på hemmeligheden, siger den anden fanebærer, sejleren Jonas Warrer.

- Men jeg ringede til min gamle farmor i går og overbragte hende nyheden. Hun synes jo, det er fantastisk. Hun har fulgt mig hele vejen, så der var råben og skrigen.

- Jeg vil næsten sige, at det største var at fortælle det til mine børn, fordi jeg kunne se, at de var stolte og syntes, det var fedt. Jeg er jo meget væk, så at der er noget, der giver mening for dem, det er godt, siger Warrer.

Han erklærer sig stolt over at blive udvalgt og ser det som en anerkendelse af en stor karriere, der blandt andet har indbragt en OL-guldmedalje.

- Jeg har da tidligere tænkt, at det kunne være fedt, hvis det var mig, der gik forrest ind. Men der er mange gode alternativer, så det er en kæmpe ting for mig, siger Jonas Warrer.

Også Sara Slott anser udnævnelsen som et skulderklap for en lang karriere, der kulminerede med OL-sølv i Rio de Janeiro for fem år siden.

- Jeg har haft et lille håb om at blive fanebærer efter Rio, men på den anden side var vi jo mange, der gjorde det godt der.

- Jeg er meget, meget stolt og ser det som en anerkendelse af min karriere og også af min ageren i dansk idræt. Sådan tolker jeg det i hvert fald, siger Sara Slott.