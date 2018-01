OL er i fare for Ole Einar Bjørndalen

Den 43-årige veteran har haft en sløj sæson, og han misbrugte onsdag den sidste mulighed for at vise sig positivt frem før OL-udtagelsen, da Bjørndalen sluttede som nummer 42 i 20-kilometer-konkurrencen i tyske Ruhpolding.

Løbet var ellers alletiders mulighed for at vise fremgang før OL, men dårlig skydning sendte Bjørndalen langt ned i feltet. Hans bedste World Cup-resultat i denne sæson er derfor fortsat to 18.-pladser.

I World Cuppen er der seks nordmænd, som har klaret sig bedre end Bjørndalen i denne sæson.

Veteranen er dog sikker på, at han nok skal nå at komme i topform inden OL, hvis han bliver udtaget.

- Det er op til landstræneren at udtage mig, det kan jeg ikke bruge så meget tid på at tænke over. Det er klart, at jeg har et ønske om at komme til OL, men man skal helst komme til OL for at kunne præstere noget.

- Jeg kan sagtens komme i bedre form inden OL, jeg ved, at jeg kan klare det. Fysikken er på vej, og min skydning fungerede bedre i dag, siger Bjørndalen efter onsdagens konkurrence i Tyskland.

Det er landstrænerne Egil Kristiansen og Siegfried Mazet, som skal udtage det norske OL-hold i skydning. Den ene af landstrænerne antyder, at Bjørndalen næppe rejser med til Sydkorea.

- Det bliver vanskeligt for ham at nå OL, siger Siegfried Mazet.

Ole Einar Bjørndalen har været med ved de seneste seks vinter-OL.

Otte af Bjørndalens 13 OL-medaljer er af guld, fire er af sølv, og en enkelt er af bronze.