OL-chef er fyret for at have gjort grin med Holocaust

Det skyldes, at han for år tilbage i en video kom med upassende kommentarer om Holocaust.

- Det kom frem, at (han) under en tidligere optræden brugte ord, der gjorde grin med et tragisk historisk faktum, siger OL-chef Seiko Hashimoto på et pressemøde torsdag.

- Organisationen har besluttet at fjerne Kobayashi fra stillingen, siger hun.

Holocaust er betegnelsen for nazisternes systematiske folkemord på især jøder under anden verdenskrig.

Videoen med Kobayashi stammer fra 1998. Den dukkede op online torsdag, dagen inden OL officielt skydes i gang.

Afskedigelsen er den seneste hændelse til at ramme et i forvejen uheldsramt OL.

Den store begivenhed er i forvejen udskudt fra 2020 til i år på grund af coronapandemien, og for nogle uger siden besluttede arrangørerne at forbyde tilskuere adgang til konkurrencerne af frygt for spredning af coronasmitte.

Desuden er Kentaro Kobayashi ikke den første til at blive fjernet fra en højtstående stilling i forbindelse med OL.

Mandag meddelte den 52-årige Keigo Oyamada, der havde ansvaret for de musikalske indslag under åbningsceremonien, at han trak sig. Det skete, efter der dukkede historier op i de japanske medier om, at han som skoleelev havde mobbet handicappede elever.

I marts trak Hiroshi Sasaki sig fra posten som ansvarlig for at arrangere åbnings- og afslutningsceremonien. Årsagen var, at han var kommet med nedsættende bemærkninger rettet mod en kvindelig japansk entertainer.

Kort forinden havde chefen for Japans organisationskomité, Yoshiro Mori, også trukket sig, efter at det kom frem, at han på et møde i Japans Olympiske Komité (JOC) beskyldte kvindelige medlemmer af bestyrelsen for at tale for meget.