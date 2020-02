OL-chef beroliger trods virus: OL afvikles som planlagt

Det fastslår den administrerende direktør for OL i Tokyo, Toshiro Muto, efter at hans tidligere udtalelser er blevet tolket som en frygt for afviklingen.

- OL vil blive afviklet som planlagt, indleder han.

- Det er vigtigt at forblive objektiv og kølig. Vi ønsker ikke at skabe falsk alarm blandt offentligheden. Infektionen er stadig begrænset, og det er ikke noget problem at iscenesætte OL baseret på den aktuelle situation, fortsætter Muto.

Onsdag kunne hans udtalelser tolkes i en mere dyster retning.

- Vi er meget ekstremt bekymret, i den forstand at spredningen af den smittende virus kan lægge en dæmper på OL's momentum, sagde Toshiro Muto ifølge nyhedsbureauet AFP.

- Jeg håber, at den kan blive nedkæmpet hurtigst muligt. Vi har planer om at samarbejde med IOC (Den Internationale Olympiske Komité, red.), IPC, regeringen og bystyret i Tokyo for at komme sygdommen til livs.

I samme forbindelse manede Den Internationale Olympiske Komité (IOC) til besindighed.

- Vi har fuld tiltro til, at de relevante myndigheder, især i Japan, Kina og Verdenssundhedsorganisationen (WHO), vil tage de nødvendige skridt for at håndtere situationen.

- Forberedelserne til OL i Tokyo fortsætter som planlagt, lød det fra en IOC-talsmand.

Coronavirusset, der menes at stamme fra den kinesiske storby Wuhan, har indtil videre kostet 563 mennesker livet. Yderligere over 28.000 er smittet med virusset.