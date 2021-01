OL-chef advarer om svære forhold for ikke-vaccinerede atleter

Det bliver "ekstremt vanskeligt" for atleter at konkurrere ved det planlagte OL i Tokyo denne sommer, hvis de ikke er blevet vaccineret mod coronavirus.

Han påpeger, hvordan ikke-vaccinerede atleter står over for 14 dages karantæne ved ankomst til Japan, mens de formentlig også vil skulle testes for corona både morgen og aften de fleste dage under legene.

Den Internationale Olympiske Komité (IOC) skal onsdag diskutere spørgsmålet om vaccination af atleter.

IOC opfordrer pt alle atleter til at lade sig vaccinere før OL, men siger samtidig, at det ikke bliver et krav.

Men ifølge Masseglia er der intet andet valg end at bede atleter om at lade sig vaccinere. Han siger på en videokonference, at "afholdelsen af legene er på spil".

- For at vores japanske venner skal kunne tage imod udøvere og akkreditere folk fra hele verden, må der tages nogle forholdsregler, siger Masseglia.

Han frygter, at de udfordringer som atleter, der ikke ønsker at lade sig vaccinere, står over for, kan afskrække dem fra at deltage.