OL-chef: Vaccine er nøglen til OL-afholdelse næste år

Om det bliver muligt at afvikle OL næste år, er fortsat også usikkert.

Torsdag er der præcis et år til, at det udsatte OL i Tokyo begynder. Det skulle være begyndt på fredag, men det satte coronapandemien som bekendt en stopper for.

Udviklingen af en vaccine eller en effektiv behandling af coronavirus bliver nøglen til at kunne afvikle den store begivenhed i den japanske hovedstad.

Det siger præsidenten for arrangørkomitéen bag Tokyo 2020, Yoshiro Mori.

- Første punkt er helt specifikt, om der er udviklet en vaccine eller et lægemiddel.

- Hvis tingene fortsætter som nu, kan vi ikke afholde OL, men lad det være et hypotetisk scenarie, siger Yoshiro Mori til den japanske tv-station NHK.

Han tilføjer, at et OL uden tilskuere ikke er et alternativ lige nu.

Den japanske befolkning er ikke begejstret ved udsigten til OL set i lyset af coronasituationen.

Kun en fjerdedel af japanerne mener, at det er en god idé at afholde de olympiske lege i Tokyo næste år.

Det viser en meningsmåling lavet af nyhedsmediet Kyodo News, skrev nyhedsbureauet AFP tidligere på ugen. 23,9 procent ønsker OL afholdt som planlagt.

Over 70 procent af de adspurgte går ind for en yderligere udsættelse eller en fuldstændig aflysning.

Hovedparten af disse vurderer, at coronapandemien ikke kan nå at komme under kontrol inden den planlagte åbning 23. juli 2021.