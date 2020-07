OL-chef: Tokyo-legene kan forene splittet verden om et år

På grund af coronapandemiens hærgen over det meste af verden, så valgte Den Internationale Olympiske Komité (IOC) i slutningen af marts at udsætte OL med et år til sommeren 2021.

Store smittetal flere steder i verden betyder, at der fortsat er bekymringer omkring afholdelsen.

Ingen kan lige nu med sikkerhed sige, om det er muligt at afholde klodens største sportsbegivenhed om et år, om det vil ske med et begrænset antal tilskuere, og hvem der skal kæmpe om medaljer.

OL-chefen i Danmark, den såkaldte chef de mission, Søren Simonsen fra Danmarks Idrætsforbund (DIF), tror på, at Japan kan tænde OL-flammen med 12 måneders forsinkelse.

- For verdenssamfundet er det vigtigt, at OL bliver gennemført. Her kan hele verden stå sammen til samme begivenhed.

- Verden er i dag blevet så fragmenteret, og vi lever hver vores liv. Sporten er med til at forene mange folkeslag, og i Tokyo kan vi forhåbentlig sammen vise, at vi har besejret coronaen, siger Simonsen.

- Jeg tror også personligt på, at OL bliver afholdt, hvis man kan få et kvalifikationssystem til at virke. Men det kan være, at det bliver med begrænsninger på tilskuersiden.

57 procent af pladserne til OL var allerede fordelt, da coronapandemien rystede verden, og ikke mindst sporten.

Yderligere 5000 pladser mangler endnu at blive besat til legene i Japans hovedstad.

- De forskellige idrætsforbund har sammen med IOC lavet en plan for kvalifikationen.

- De fleste kvalifikationsstævner er placeret efter nytår, hvor der formentlig er bedre overblik over corona-situationen, forklarer den danske OL-chef.

Han tilføjer, at det i de fleste idrætter er muligt at finde de sidste OL-deltagere via verdensranglister.

For Danmarks vedkommende er 66 OL-pladser allerede i hus, og der er sat navne på de første 16 atleter. Planen er, at det danske OL-hold i løbet af det næste år skal vokse sig endnu større.

En enkelt udøver - kajakroeren Line Langelund Eriksen - er stoppet som følge af OL-udsættelsen, da hun mistede motivationen. Alle andre kæmper videre for at komme med til Japan.

Hækkeløberen Sara Slott Petersen, der vandt sølv i Rio, havde planlagt at stoppe efter OL denne sommer, men nu tager hun et år mere.

Søren Simonsen vurderer, at de danske atleter generelt er kommet godt gennem perioden, og flere vil måske endda stå endnu bedre rustet om 12 måneder til det udskudte OL.

- Det er benhårdt at være eliteidrætsudøver. Man skal leve i det 24/7 for at være med i verdenstoppen, så jeg forstår godt, hvorfor der er nogen, der ikke orker et år mere.

- Andre har derimod tænkt; "fedt, så har jeg et år mere til at træne i og blive endnu dygtigere til OL", siger Søren Simonsen og fortæller, at han har respekt for begge holdninger.

Torsdag var der nøjagtig et år til, at OL i Tokyo går i gang. Det sker 23. juli 2021.