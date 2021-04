OL-chef: Legene i Tokyo kan blive uden tilskuere

- Vi kan kun kalde legene for en succes, såfremt vi kan beskytte både den japanske befolkning og atleternes liv og sundhed.

Og det kan altså betyde tomme sæder.

OL i Tokyo skulle have været afviklet sidste sommer, men grundet coronapandemien blev legene udsat i et år.

Legene skal efter planen afvikles fra 23. juli til 8. august.

Selv om flere undersøgelser har vist, at flertallet i Japans befolkning ønsker legene enten aflyst eller udsat endnu en gang, så slår OL-chefen fast, at man fortsat agter at afvikle begivenheden denne sommer.

OL-arrangøren er også blevet kritiseret for at søge efter frivilligt sundhedspersonale til at hjælpe til under legene, i en tid hvor sundhedssystemet i forvejen er under hårdt pres.

Hvis hele OL bliver for lukkede døre, så vil arrangøren formentlig også kunne dulme lidt af den kritik, da behovet for frivilligt sundhedspersonale vil falde.

- Det er et område, hvor vi måske kan reducere frygten hos de mennesker, som er bekymrede for sundhedssystemet, siger Seiko Hashimoto.

Det var i forvejen besluttet, at udenlandske fans ikke ville få adgang til OL grundet den øgede risiko for smittespredning. Det skete på et møde 20. marts.

Ifølge flere internationale medier mødes OL-arrangøren med førende viruseksperter fredag morgen dansk tid for at drøfte smitterisikoen forbundet med OL til sommer.

Over det meste af verden er de respektive lande i gang med vaccinere deres befolkning mod coronavirus.

Eftersom de fleste atleter ikke er i gruppen af ældre eller kronisk syge står de som udgangspunkt bagest i køen til vaccinerne i mange lande. Det gælder også i Danmark.

Men flere regeringer har meldt ud, at deres OL-atleter vil blive skubbet frem i køen, så de er færdigvaccineret i tide inden OL, så afviser den danske regering indtil videre at gøre det samme.