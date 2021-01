OL-boss: Vi arbejder dag og nat på at arrangere OL

- Vores opgave er at planlægge OL, ikke at aflyse OL. Det er derfor, vi arbejder dag og nat på at planlægge et sikkert OL, siger IOC-præsidenten ifølge Reuters.

- Vi spekulerer ikke i, hvorvidt OL bliver afviklet. Vi arbejder på, hvordan det kan afvikles.

Japan er sluppet mere nådigt igennem coronapandemien end mange andre økonomisk stærke lande.

Flere nylige virusudbrud har dog på det seneste fået landet til at lukke sine grænser og erklære nødretstilstand i Tokyo og andre store byer.

Meningsmålinger viser desuden, at omkring 80 procent af japanerne ønsker, at OL bliver aflyst af frygt for, at tilstrømningen af tusindvis af atleter fra hele verden vil få virusset til at sprede sig yderligere.

- Fra et menneskeligt synspunkt kan jeg godt forstå alle dem, der er bekymret over OL, når de er midt i en nedlukning, men det er den japanske regerings og IOC's ansvar at kigge ud over den nuværende situation, siger Thomas Bach.

OL skulle have løbet af stablen sidste sommer, men blev som bekendt rykket til i år, hvor det efter planen finder sted fra 23. juli til 8. august i den japanske hovedstad.