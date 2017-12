OL-arrangør er uden frygt for missilglad nabo

På trods af de seneste missiltest i nabolandet og en selvudnævnt status som atommagt ser OL-arrangøren ikke Nordkorea som en trussel for sikkerheden under de kommende vinterlege.

Der er lidt over to måneder til vinter-OL i sydkoreanske Pyeongchang, der ligger cirka 80 kilometer fra grænsen til Nordkorea.

- Det vil være tåbeligt at begynde at annullere billetterne til vinter-OL på grund af en frygt for Nordkorea, siger Sung Baikyou, der er talsmand for den OL-arrangerende organisation.

- Det har heller ikke været nogen snak med Den Internationale Olympiske Komité (IOC) om at flytte eller aflyse legene, siger han.

Meldingen fra Sung Baikyou kommer efter et sikkerhedsmøde med Sydkoreas regering.

Nordkoreas seneste missil, der er af typen Hwasong 15, har en potentiel rækkevidde på 13.000 kilometer.

Fortsætter landet med at teste missiler under OL, vil der ikke være grund til at indstille legene. Det siger Koh Yu-hwan, der er ekspert i Nordkorea på Dongguk University i Seoul og sikkerhedsrådgiver for Sydkoreas præsident.

- Selv om Nordkorea tester missiler eller atomvåben i OL-perioden, bør legene fortsætte. Test udløser ikke krig. Men jeg tror heller ikke, at de vil gøre det i den periode, jeg tror, at de vil lave deres test inden, siger eksperten.

OL-arrangøren forventer, at nordkoreanerne vil være mere villige til at forholde sig i ro under OL, hvis landet selv sender OL-deltagere til Sydkorea.

Et nordkoreansk par i kunstskøjteløb er kvalificeret til OL, men det vides ikke, om parret får lov til at rejse til OL. IOC har sagt, at den gerne vil afholde udgifterne til olympiske atleter fra Nordkorea.

Sikkerhedsspørgsmålet omkring Nordkorea forventes at være et hedt emne, når IOC's eksekutivkomité mødes mandag i Lausanne.