OL-arrangør beder IOC tillade antiracistiske markeringer

Verden rundt viser sportsfolk deres støtte til kampen mod racisme ved eksempelvis at knæle, løfte den ene næve eller direkte at italesætte støtten.

I paragraf 50 af det olympiske regelsæt står der:

- Ingen form for demonstration eller politisk-, religiøs- eller racepropaganda er tilladt på nogen olympiske steder, arenaer eller andre områder.

Men den regel bør ændres, mener Casey Wasserman, som er chef for den arrangørkomité, der i 2028 skal være vært for sommer-OL.

Ifølge blandt andet nyhedsbureauet dpa sendte han i midten af juni et brev til IOC-præsident Thomas Bach med en opfordring til at ændre i paragraffen.

- Idrætten er ikke adskilt fra eller fri for racisme. Det er en del af vores verden, at racisme eksisterer, skriver han.

- Jeg opfordrer dig til at tillade og opfordre udøvere til at markere sig mod racisme, hvor de kan, inklusive på og uden for arenaer.

Så sent som tidligere i år blev det tilføjet i det olympiske regelsæt, at der er forbud mod skilte, armbånd og håndbevægelser, som har at gøre med forbuddene i paragraf 50. Ligeledes må der heller ikke knæles under nationalmelodier.

Det er den helt forkerte vej at gå for IOC i forhold til racisme, mener Casey Wasserman.

- At være antiracist er ikke politisk. At være antiracist er centralt for vores grundlæggende principper og en legemliggørelse af alt det, som de olympiske legene symboliserer, skriver han i brevet til IOC-præsidenten.

Ifølge dpa har ingen i IOC eller hos Los Angeles' arrangørkomité ønsket at kommentere brevet.